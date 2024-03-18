Активность продаж ОФЗ снизится в преддверии заседания ЦБР - ПСБ

Активность продаж рублевых гособлигаций снизится в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке 22 марта 2024 года, однако о развороте пока говорить преждевременно, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Рынок ОФЗ находится под сильным влиянием продаж - ценовой индекс RGBI за две недели потерял примерно 3п (116,1п) и достиг минимумов с весны 2022 года. За прошедшую неделю кривая поднялась еще на 30-40 б.п. вверх (доходность 5-летних ОФЗ достигла 13,11% годовых, 10-летних - 13,07%). Ожидания инвесторов по началу снижения ключевой ставки из-за отсутствия устойчивых признаков торможения инфляции при сохраняющейся высокой потребительской активности давят на котировки ОФЗ, - пишет эксперт в обзоре. - На текущей неделе в пятницу пройдет заседание регулятора. Ожидаем, что ЦБ сохранит ставку на текущем уровне и повторит сигнал о необходимости сохранения жесткой денежно-кредитной политики при возможном начале снижения ставки не ранее 2П24. Ждем, что это приостановит активное снижение рынка, однако о его развороте при снижении доходностей, на наш взгляд, пока говорить преждевременно. Мы по-прежнему рекомендуем придерживаться короткой дюрации портфелей за счет корпоративных флоатеров и бумаг с фиксированным купоном срочностью до 2-3 лет".

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