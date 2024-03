Nasdaq потерял почти 1%

Уолл-стрит закрылась в минусе по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азии растут в понедельник на хорошей статистике. Нефть дорожает в понедельник утром.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали корпоративные и макроэкономические новости в ожидании мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Обнародованные на прошлой неделе показатели потребительской и производственной инфляции в США превзошли ожидания аналитиков. В результате инвесторы склоняются к тому, что американский Центробанк не будет снижать процентные ставки на этой неделе.

Между тем объем промышленного производства в стране в феврале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС в пятницу. Аналитики ожидали сохранения показателя на январском уровне, по данным Trading Economics. В январе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство упало на 0,5%, в то время как ранее было объявлено о сокращении на 0,1%.

Индекс потребительского доверия в США в марте опустился до 76,5 пункта с 76,9 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал сохранение показателя на февральском уровне.

Цены на американский импорт в прошлом месяце выросли на 0,3% после подъема на 0,8% в январе и совпали с прогнозами рынка, по данным правительства страны.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в марте до минус 20,9 пункта с минус 2,4 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным в пятницу данным. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали снижения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 6 пунктов.

Акции Adobe Inc. (SPB: ADBE) рухнули на 13,7% по итогам торгов в пятницу. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений в первом квартале 2024 финансового года снизил чистую прибыль вдвое.

Капитализация других крупных технологических компаний также уменьшилась: Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,3%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,6%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,2%.

Бумаги Ulta Beauty Inc. (SPB: ULTA) подешевели на 5,2%, несмотря на позитивную отчетность этого владельца сети магазинов косметики.

Рыночная стоимость Hibbett Inc. (бывшая Hibbett Sports Inc. (SPB: HIBB)) снизилась на 6,2%. Сеть магазинов спортивных товаров в минувшем финквартале сократила чистую прибыль на 19,5% и дала слабый прогноз на текущий год.

Бумаги агрегаторов такси Uber Technologies (SPB: UBER) и Lyft Inc. (SPB: LYFT) обесценились на 2% и 3,3% соответственно на новостях об их уходе из Миннеаполиса после того, как власти города постановили, что этим компаниям нужно повысить оплату труда водителей.

Котировки акций McDonald''s Corp. (SPB: MCD) уменьшились на 0,9% после сообщений о системных сбоях в ресторанах сети по всему миру.

В свою очередь американские депозитарные акции (ADS) китайской NIO (SPB: NIO) не изменились в цене после новостей о ее намерении представить бренд электромобилей для массового рынка в мае.

ADS другого китайского производителя электромобилей - XPeng (SPB: XPEV) - подорожали на 2,7% после сообщений, что два сооснователя компании покинули руководящие должности.

Американский конкурент этих компаний - Tesla (SPB: TSLA) - прибавил 0,7% капитализации, хотя UBS снизил прогноз поставок ее электромобилей в 2024 году.

Акции сталелитейной Steel Dynamics (SPB: STLD) стали дороже на 4,3% благодаря сильному прогнозу прибыли на первый квартал.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,49% и составил 38714,77 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,65% - до 5117,09 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,96% и составил 15973,17 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали неделю на позитивной ноте, в том числе благодаря хорошим новостям из Китая.

Промышленное производство в КНР в январе-феврале увеличилось на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по данным Государственного статистического управления (ГСУ).

Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 6,8% в декабре и стали максимальными почти за два года. При этом подъем превзошел средний прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков, составлявший 5%.

Розничные продажи в КНР в январе-феврале увеличились на 5,5% в годовом выражении. Рост был отмечен по итогам 13-го месяца подряд. При этом подъем оказался выше ожиданий экспертов в 5,2%.

ГСУ традиционно публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных с учетом длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%.

Лидерами повышения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD), подорожавшие на 3,7%.

Кроме того, существенно выросла цена бумаг автопроизводителей BYD и Geely - на 3,1% и 1,8% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,9%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 2%.

Акции China Resources Beer ушли вверх на 1,8%. Пивоваренная компания в 2023 году увеличила чистую прибыль на 18,7% благодаря росту продаж.

Стоимость Dongfeng Motor взлетела на 15,4% после того, как автопроизводитель объявил о выкупе значительного объема своих акций за последний месяц.

При этом дешевеют бумаги производителя спортивной продукции Li Ning - на 4,5%, автомобильной Li Auto (SPB: LI) - на 4%, страховщика AIA - на 3%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 МСК прибавил 2,4%.

Наиболее существенное повышение показывают котировки акций интернет-компании Rakuten - более чем на 7%.

Также растет цена бумаг представителей высокотехнологической отрасли, включая Lasertec Corp. - на 5,7%, Advantest Corp. - на 2,9%, Tokyo Electron - на 3,1%, Screen Holdings - на 3,5%, Sumco Corp. - на 1,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК увеличился на 0,6%.

Котировки бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросли на 0,8%, сталелитейной Posco - на 0,7%.

Между тем стоимость автомобильной Hyundai Motor опустилась на 0,2%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 1,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднялся за день менее чем на 0,1%.

Акции производителя электроэнергии из геотермальных источников Mercury NZ подскочили в цене на 6,3% и стали лидером роста среди компонентов индекса.

Котировки крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP по итогам торгов не изменились, в то время как конкурирующей Rio Tinto - повысились на 0,5%.

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник.

Несмотря на незначительную корректировку вниз на торгах в пятницу, по итогам всей прошедшей недели сырьё подорожало примерно на 4%, по данным Dow Jones Market Data.

"Самая бурная часть ралли еще впереди", - полагает старший рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич, которого цитирует MarketWatch.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:00 мск составляла $85,64 за баррель, что на $0,3 (0,35%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на $0,08 (0,1%) - до $85,34 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром повысились на $0,35 (0,43%) - до $81,39 за баррель. По итогам прошлой сессии цена данных контрактов снизилась на $0,22 (0,3%) и составила $81,04 за баррель.

Повышательное влияние на рынок оказала, в том числе, новость о сокращении запасов нефти в США впервые за семь недель.

Также факторами, способствующими росту котировок, являются сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и продление ограничений на добычу странами ОПЕК+, отмечают эксперты.

Кроме того, Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В результате МЭА теперь ожидает, что глобальный рынок в этом году ждет дефицит в размере около 300 тыс. б/с вместо ожидавшегося ранее небольшого профицита, если ограничения ОПЕК+ сохранятся.