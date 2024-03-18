Вероятно продолжение роста рынка акций РФ в понедельник - БКС Экспресс

Годовой тренд вверх и важные технические поддержки предполагают продолжение роста российского рынка акций на торгах в понедельник, сообщается в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Индекс Мосбиржи в пятницу был малоактивен, важный уровень в 3300 пунктов сохранен по итогам сессии. Обороты были низкие - всего 56 млрд руб. На фоне выборов фондовая активность была пониженная, но в понедельник внутриполитический фактор уже неактуален. Определенность играет за фондовых "быков", и тренд рынка акций вверх, скорее всего, продолжится, - пишет аналитик. - С технической точки зрения на днях состоялся тест сверху области поддержки, что ранее выступала полугодовым сопротивлением - 3300 пунктов. Выход из боковика 3000-3300 пунктов вверх открывает дальнейший потенциал роста, а откат индекса формирует дополнительные возможности для пополнения портфелей акций под перспективу выше 3600 пунктов. Трендовая динамическая поддержка на годовом цикле поднимается к 3200 пунктам, и пока все что выше - область "быков".

Зельцер также указывает, что факторами привлекательности акций в целом значатся дивиденды корпораций и процесс их реинвестирования в рынок, редомициляция и переориентация корпораций с западных рынков на Восток, восстановление сырьевых цен, ожидания достижения ключевой ставкой своего пика и вероятность монетарного разворота ЦБ во втором полугодии.

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