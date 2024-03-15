Рубль в пятницу упал, обновив минимумы за несколько недель на напряженном новостном фоне

Москва. 15 марта. Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы, обновили максимальные отметки за несколько недель, рубль упал к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 92,9 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,18 рубля выше величины на закрытие предыдущей сессии. Чуть ранее доллар поднимался выше 93 руб. впервые с 26 февраля. Евро к этому времени стоил 101,22 руб./EUR1, подорожав на 1,42 рубля. Евро поднялся выше 101 руб. впервые с 28 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,29 рубля, до 96,65 руб. Курс китайского юаня поднялся на 17 копеек - до 12,87 руб. Чуть ранее юань рос до 12,88 руб. впервые с 22 декабря.

Рубль усилил темпы падения вечером в пятницу на фоне новостей, сопровождающих стартовавшие в России президентские выборы. Речь идет об обстрелах приграничных областей РФ и об атаках украинских диверсионных групп, которые, по словам президента Владимира Путина, совершены с целью запугивания населения.

"Как известно, сегодня в нашей стране в соответствии с Конституцией РФ начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

Голосование проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в феврале 2024 года снизился на 2,4% по отношению к январю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте в четверг вечером. В январе-феврале 2024 года реальный эффективный курс рубля снизился на 0,1%.

При этом индекс реального эффективного курса рубля к доллару снизился в прошлом месяце на 2,8%, к евро - на 1,1%, к юаню - на 2,5%.

В январе-феврале 2024 года реальный эффективный курс рубля снизился к доллару на 0,6%, к евро вырос на 1,3%, к юаню увеличился на 0,4%.

Номинальный курс рубля к инвалютам в феврале увеличился на 1,9%, в январе-феврале - на 0,4%.

"К концу недели национальная валюта продолжила показывать слабость, за день доллар и евро выросли, более чем на рубль. Согласно статистике, опубликованной ЦБ, экспортеры в феврале сократили продажу валютной выручки до $10,4 млрд с $12,9 млрд в январе. Такая тенденция может продолжаться и в марте, оказывая негативное влияние на рубль", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Давление на рубль продолжает оказывать вероятное сокращение экспорта в количественном выражении. Это усугубляется возросшими бюджетными расходами, а также сохранением относительно большого оттока капиталов за рубеж. Внушительное подорожание нефти и других сырьевых товаров, произошедшее на этой неделе, способно положительно сказаться на курсе рубля в лучшем случае в начале следующего месяца, когда с лагом во времени рост цен на сырье увеличит поступления валюты от экспорта. За последние два года на российском валютном рынке значительно сократилось количество инвесторов и спекулянтов, которые ранее закладывали в котировки рубля изменение ключевых внешних и внутренних факторов, а также соответствующие ожидания", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Инвесторы продолжают оценивать ряд важных макроэкономических статданных из Соединенных Штатов в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе.

Обнародованные на этой неделе показатели потребительской и производственной инфляции в США превзошли ожидания аналитиков. В результате инвесторы склоняются к тому, что американский центробанк не будет снижать процентные ставки в марте.

Между тем объем промышленного производства в стране в феврале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС в пятницу. Аналитики ожидали сохранения показателя на январском уровне, по данным Trading Economics. В январе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство упало на 0,5%, в то время как ранее было объявлено о сокращении на 0,1%.

Цены на американский импорт в прошлом месяце выросли на 0,3% после подъема на 0,8% в январе и совпали с прогнозами рынка, по данным правительства страны.

Цены на нефть эталонных марок немного снижаются вечером в пятницу после подъема до максимальных отметок с начала ноября по итогам предыдущей сессии, завершают неделю в плюсе.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК понизилась на 0,15%, до $85,28 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,3%, до $81,02 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 1,7%, WTI - на 1,9%. С начала недели обе марки подорожали примерно на 4% благодаря признакам высокого потребления в США и позитивным прогнозам спроса на нефть в текущем году. Так, Международное энергетическое агентство в четверг повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с.

Тем временем, по данным Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", за 14 дней марта цена на нефть Urals (FOB) составила $67,88 за баррель, а дисконт к Brent - $17,16 за баррель (в феврале - $17,57/баррель).

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - Brent с определенным дисконтом ($15 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах плюс стоимость транспорта до европейских.

Таким образом, по итогам первой половины марта цена Brent за минусом установленного дисконта ($70 за баррель) почти совпадает с котировкой Urals FOB, увеличенной на $2 за баррель ($69,9 за баррель).

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 23,41 копейки, до 91,87 руб./$1, и уменьшил курс евро на 29,07 копейки, до 99,9718 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 23,33 копейки по отношению к четвергу и составил 91,7887 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 43,6 копейки, увеличившись до 92,0651 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 146,158 млн, из которых $262,383 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $883,775 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня", напротив, опустился на 45,34 копейки, до 99,7802 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" понизился на 7,09 копейки, до 100,1516 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR504,928 млн, из которых EUR149,526 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR355,402 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 марта осталась на прежнем уровне - 15,75% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца также не изменились в пятницу, оставшись на отметках 15,77% и 15,92% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно четверга на 2 базисных пункта и составила 15,23% годовых.