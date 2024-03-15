Рынок акций РФ на неделе скорректировался вниз, индекс МосБиржи локально опускался ниже 3300п

Рынок акций РФ на предвыборной торговой неделе скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступила выросшая нефть (Brent поднималась выше $85 за баррель). Индекс МосБиржи локально опускался ниже 3300 пунктов, однако по итогам недели смог удержаться выше этого рубежа за счет ослабления рубля.

В период 11-15 марта индекс МосБиржи снизился на 0,5% и составил 3300,07 пункта, индекс РТС потерял 2,8% и достиг 1119,66 пункта на фоне роста доллара до 92,92 руб./$1 (+2,32 рубля) и подросшей майской нефти Brent до $85,18 за баррель (+2,2%).

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста индексов, сдерживающим "быков" фактором выступила слабость нефти (Brent опускалась ниже $82 за баррель) и сохраняющиеся негативные сигналы с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи превысил 3320 пунктов при смешанной динамике blue chips. Лидерами роста выступили бумаги "Мечела" (+1,8%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,6%) обновили свой максимум.

В понедельник стало известно, что Polymetal (+1,4%) после одобрения собранием акционеров и выполнения всех отлагательных условий закрыл сделку по продаже российского бизнеса в лице АО "Полиметалл" структуре группы "Мангазея" Сергея Янчукова.

Нефть Brent в течение дня опускалась в район $81 за баррель, но вечером цена отскочила выше $82 за баррель. Нефтетрейдеры проявляли осторожность перед выходом на неделе данных об инфляции в США, ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), а также следили за переговорами о перемирии между Израилем и ХАМАС, пока не давшими значимых результатов.

Во вторник рынок акций РФ продолжил рост после локальной утренней коррекции на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent подросла к $82,4 за баррель), несмотря на негативную статистику по инфляции в США в феврале. Индекс МосБиржи вырос 9-е торги подряд и обновил на закрытие сессии максимум с февраля 2022 года, превысив 3330 пунктов на фоне ослабления рубля. В лидерах роста выступили акции "Мечела" (+4,5%) и АФК "Система" (+2,2%).

Сбербанк (+0,1%) в январе-феврале 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,7% - до 235,5 млрд рублей по сравнению с 225 млрд рублей прибыли годом ранее, сообщил банк. В феврале 2024 года чистая прибыль выросла на 4,8% - до 120,4 млрд рублей.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" (-0,1%) в 2023 году по МСФО составила 1,155 трлн руб., сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, предполагал прибыль на уровне 1,153 трлн рублей. Чистая прибыль по итогам второго полугодия составила 590,9 млрд рублей, что выше консенсус-прогноза "Интерфакса" на уровне 589 млрд рублей.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 3,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне 3,1%. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в феврале выросли на 3,8% в годовом выражении, при прогнозах роста на 3,7%.

Ускорение инфляции отдаляет решение Федрезерва США по снижению ставки, такого шага от регулятора инвесторы ожидают не раньше июня.

Нефть подросла благодаря новостям от ОПЕК, которая сохранила прогноз темпа роста спроса на нефть в 2024 году на 2,2 млн баррелей в сутки и на 2025 год - на 1,85 млн б/с. По мнению аналитиков картеля, в 2024 году поддержку спросу окажет высокий спрос на авиаперелеты и автоперевозки, а также устойчивая промышленная, строительная и сельскохозяйственная деятельность, особенно в государствах, не входящих в ОЭСР. Также прогнозируется увеличение спроса на нефть со стороны нефтехимического сектора, в основном в Китае и на Ближнем Востоке.

Скорректировались после роста акции "М.Видео" (-4,2%) по факту выхода неплохого отчета ритейлера. EBITDA группы "М.Видео-Эльдорадо" по итогам 2023 года увеличилась на 48,8% и составила 21,5 млрд рублей. Чистый убыток за год уменьшился на 30,7% и составил 5,2 млрд рублей. При этом в IV квартале компания получила чистую прибыль в 1,6 млрд рублей против 0,9 млрд рублей убытка годом ранее, сообщила пресс-служба.

Менеджмент ПАО "Группа "Ренессанс страхование" (-2,1%, до 103,66 рубля) рекомендовал совету директоров рассмотреть вопрос о выплате финальных дивидендов по итогам 2023 года в объеме примерно 1,3 млрд рублей, что составляет 2,3 рубля на акцию, сообщила страховая группа. В случае одобрения советом директоров и общим собранием акционеров выплата будет осуществлена летом 2024 года. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов за первые 6 месяцев 2023 года общая сумма дивидендов компании акционерам за весь 2023 год может составить 10 рублей на акцию.

В среду рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками после утреннего роста, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы и выросла нефть (Brent превысила $83 за баррель). Индекс МосБиржи утром обновил максимум с февраля 2022 года (выше 3343 пунктов), после чего сдал назад и впервые за последние 10 торговых сессии завершил день в "минусе" (около 3320 пунктов) на фоне укрепления рубля. Лидерами снижения выступили бумаги "Мечела" (-2%) и "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), фаворитами стали акции АФК "Система" (+3,5%) и "Аэрофлота" (+3,4%).

К негативным факторам можно отнести обновленный макроэкономический прогноз ЦБ РФ: регулятор повысил прогноз по инфляции в 2024 году с 4,9% до 5,2%, но при этом также был улучшен прогноз по росту ВВП РФ с 1,6% до 1,8%.

Нефть выросла на фоне неожиданного снижения запасов в США. По данным Минэнерго, запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 1,54 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн), а запасы бензина упали на 5,66 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,2 млн).

В четверг рынок акций РФ снизился вторые торги подряд из-за фиксации прибыли игроками после продолжительного роста в преддверии президентских выборов в России, сдерживающим фактором для "медведей" выступила вновь подорожавшая нефть (Brent превысила $85 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3300 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (-2,4%); во "втором эшелоне" раллировали акции Росбанка (+22,1%) на новостях о возможной интеграции банка в группу ТКС.

Сбербанк (-1,3%) в 2023 году получил 1 трлн 480,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) против 295,8 млрд рублей прибыли в 2022 году, говорится в годовой бухгалтерской отчетности банка.

Чистая прибыль "Газпром нефти" (-1%) по МСФО в 2023 году снизилась на 14,7% по сравнению с 2022 годом - до 641,1 млрд руб., сообщила компания. Она объяснила годовую динамику прибыли "изменением макроэкономических параметров, повышением тарифов естественных монополий и ростом налоговой нагрузки".

"Магнитогорский металлургический комбинат" (+0,2%) сообщил, что может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов на совете директоров в конце апреля.

Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу ТКС Холдинг, что позволит значительно усилить позиции Группы на финансовом рынке, сообщил ТКС. В качестве основного источника финансирования сделки "ТКС Холдинг" планирует использовать допэмиссию своих акций. Владимир Потанин, который является крупнейшим акционером Росбанка и "ТКС Холдинга", контролирующего банк Тинькофф, заявил, что считает идею интеграции банков перспективной.

Нефть в четверг ускорила рост благодаря позитивному прогнозу глобального спроса от МЭА: агентство повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. б/с (до 103,2 млн б/с), а оценку потребления нефти в первом квартале 2024 года на 400 тыс. б/с (до 102 млн б/с), причем повышение произошло только за счет стран ОЭСР. Прогноз на II и III кварталы также повышен на 200 тыс. б/с (до 103 и 104 млн б/с соответственно).

Также поддержку нефти оказывало сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и продление ограничений на добычу нефти странами ОПЕК+.

В пятницу рынок акций РФ смог подрасти вместе с фондовой Европой, несмотря на умеренную коррекцию в нефти (Brent локально опускалась ниже $85 за баррель), индекс МосБиржи отскочил выше 3300 пунктов на фоне ослабления рубля. Лидерами роста выступили бумаги "Ростелекома" (+2,4%), "НЛМК" (+2,1%), расписки Ozon (+1,4%).

Среди аутсайдеров выступили акции "Татнефти" (-2,9%) и "Русала" (-0,7%) после выхода финотчетов компаний.

Чистая прибыль "Татнефти" в 2023 году выросла на 1,2%, до 287,92 млрд рублей, сообщается в отчете компании по МСФО. Результат оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" на уровне 309,6 млрд рублей. Выручка "Татнефти" выросла на 11,3%, до 1,589 трлн рублей.

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 2023 году сократилась на 1,6% - до 238,11 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 2,6% (до 1,314 трлн рублей), валовая прибыль сократилась на 9,8% (до 398 млрд рублей).

Во втором полугодии 2023 года "Русал" получил скорректированный чистый убыток (показатель без учета доли в "Норникеле") в размере $242 млн по сравнению с прибылью $36 млн годом ранее и $315 млн в первом полугодии. За год этот показатель сократился на 90%, до $73 млн. Нормализованная чистая прибыль за второе полугодие выросла на 10,1% (до $175 млн), за год - упала на 68% (до $702 млн).

В период 11-15 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели акции ПАО "Евротранс" (-8%), "Группы ЛСР" (-6%), ПАО "Россети Урал" (-6%); лучше рынка оказались бумаги "Русснефти" (+11%), SFI (+10%), ПАО "Позитив Групп" (+5%).

Рынок акций РФ на следующей неделе может возобновить попытки роста благодаря дивидендным ожиданиям, корпоративным отчетам и вероятному продолжению подъема нефти. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3280-3350 пунктов, для индекса РТС - 1100-1150 пунктов с оглядкой на вероятное ослабление рубля после президентских выборов в России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".