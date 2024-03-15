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15 марта 2024 года 19:30

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на падение UST

Москва. 15 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней умеренно сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 11 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали плавное снижение в ожидании публикации важной макроэкономической статистики.

Активность продавцов в секторе американских казначейских обязательств во вторник и среду возросла, чему способствовала публикация в США данных об инфляции. При этом динамика цен отечественных евробондов по-прежнему не имела ярко выраженной направленности. Потребительские цены (индекс CPI) в Соединенных Штатах в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы повысились по сравнению с 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне.

Глава банка JPMorgan Chase Джейми Даймон полагает, что Федеральной резервной системе следует повременить со снижением процентных ставок до прояснения экономической ситуации. "Снизить их быстро и резко можно всегда, - заявил он в ходе делового саммита в Австралии. - Здесь в некоторой степени на кону их (Федрезерва - ИФ) авторитет. Я бы даже подождал дольше, чем до июня, чтобы все прояснилось". При этом он оценивает шансы на "мягкую посадку" американской экономики в ближайшие 1-2 года в 50%, а худшим сценарием называет стагфляцию.

Котировки российских еврооблигаций 14 марта вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на продолжившееся снижение цен US Treasuries. Глобальные инвесторы отыгрывали публикацию в США данных о ценах производителей, которые выросли в феврале сильнее прогнозов. Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов почти на 10 базисных пунктов, составив максимальные с конца февраля 4,29% годовых. Показатель для 2-летних бумаг увеличился на 5 базисных пунктов и составил 4,69% годовых, для облигаций с погашением через 30 лет - на 8 базисных пунктов, до 4,43% годовых.

Как стало известно в четверг, цены производителей (индекс PPI) в США в феврале подскочили на 0,6% относительно января, максимальными темпами с прошлого августа, вместо ожидавшегося роста на 0,3%. В годовом выражении показатель вырос на 1,6% по сравнению с ростом в 0,9% в январе и ожидавшимся повышением на 1,1%. Между тем розничные продажи в стране в феврале увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,8%. Согласно пересмотренным данным, в январе розничные продажи сократились на 1,1%, а не на 0,8%, как было объявлено ранее.

После публикации статданных оценка участниками рынка вероятности снижения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июне опустилась до 54% с 61%.

В последний день недели расстановка сил как на рынке базовых активов, так и в секторе отечественных евробондов не изменилась, в частности, US Treasuries продолжили дешеветь, отыгрывая новую порцию опубликованной макроэкономической статистики, в то время как российские бумаги вновь пребывали в безыдейном состоянии.

Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС в пятницу. Аналитики ожидали сохранения показателя на январском уровне. В январе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство упало на 0,5%, в то время как ранее было объявлено о сокращении на 0,1%. В свою очередь цены на американский импорт в прошлом месяце выросли на 0,3% после подъема на 0,8% в январе и совпали с прогнозами рынка, по данным правительства страны.

Индекс потребительского доверия в США в марте опустился до 76,5 пункта с 76,9 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение показателя на февральском уровне.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,24% - до 66,69% от номинала (их доходность опустилась на 38 базисных пунктов и составила 9,3% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 66,45% от номинала (доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта, до 9,53% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 21 базисный пункт). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году упал в стоимости за пять дней на 6,2%, подешевев до 50,88% от номинала (его доходность выросла на 66 базисных пунктов и составила 10,97% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,4% - до 79,61% от номинала (их доходность увеличилась на 35 базисных пунктов и составила 15,63% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 0,33% - до 66,5% от номинала (доходность выросла на 23 базисных пункта и составила 17,8% годовых), а котировки евробондов РФ с погашением в 2029 году опустились на 0,68%, до 68,28% от номинала (их доходность увеличилась на 22 базисных пункта, составив 13,24% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году за неделю выросла на 0,17% и составила 66,37% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Внимание глобальных инвесторов на следующей неделе будет приковано к очередному заседанию ФРС США (19-20 марта) и заявлениям представителей американского регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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