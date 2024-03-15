Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Татнефти

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Татнефти", сообщается в обзоре аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"Мы считаем, что рынок негативно воспримет размер чистой прибыли и капитальных затрат после публикации эмитентом слабых финансовых результатов за 2П23. На базе выплаты 70% чистой прибыли по МСФО сумма дивидендов за 2023 год может составить 86,6 руб. на акцию (дивидендная доходность в 11,7%), а размер финальных дивидендов - 23,9 руб. на акцию (дивидендная доходность в 3,2%)", - указывают эксперты.

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