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15 марта 2024 года 18:40
Акции Сегежа, ТКС Холдинг и X5 будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции "Сегежа групп", "ТКС Холдинг" и X5 Retail Group будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. "Сегежа" опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год 21-22 марта. В целом год для компании был сложным из-за снижения цен на ключевую продукцию, влияния санкций и, соответственно, ростом операционных издержек. В IV квартале ситуация может чуть улучшиться, судя по сдержанному увеличению объемов погрузки лесопромышленных товаров на сети РЖД. По ценам реализации есть высокая степень неопределенности из-за недоступности данных в открытых источниках, - указывает аналитик. - В отчете стоит обратить повышенное внимание на показатели EBITDA и FCF. Кроме того, в фокусе долговая нагрузка. Важны будут комментарии менеджмента о состоянии дел в отрасли, а также планы по рефинансированию долга". Акции эмитента с декабря 2023 года находятся в волатильном боковике, констатирует Пучкарев. "Ближайшая поддержка сейчас располагается около 3,85 руб. - пробить ее без дополнительных негативных драйверов будет непросто. Сверху котировки ограничены уровнем 4,275 руб., пробой которого станет позитивным сигналом для среднесрочной картины", - указывает он. "18 марта ожидается возобновление торгов акциями "ТКС Холдинга" (ранее TCS Group) после редомициляции в РФ. Волатильность на старте торгов должна быть высокой, есть сразу несколько факторов неопределенности, которые будут влиять на котировки. Во-первых, ожидается навес предложения бумаг из внешнего контура - часть инвесторов, которая ранее не могла выйти из актива, получит возможность продать акции. Во-вторых, дополнительное давление на бумаги может оказать новость о слиянии с Росбанком. Здесь скажутся ожидания более высокой оценки Росбанка при слиянии относительно рыночной цены акций до объявления новостей. Более того, сделка будет оплачиваться за счет допэмиссии акций "ТКС Холдинга", что приведет к размытию долей акционеров, - пишет эксперт в материале. - С другой стороны, поддержку бумагам способен оказать анонсированная программа buyback (компания объявила о намерении выкупить до 10% от УК). Вопрос лишь в том, насколько интенсивно будут использоваться средства. Если допустить, что обратный выкуп будет использоваться агрессивно прямо со старта торгов, часть ожидаемого навеса предложения за счет этого может быть погашена. Также стоит учесть, что с момента остановки торгов акциями компании индекс Мосбиржи вырос на 1,4%". "X5 опубликует финансовые результаты по МСФО 22 марта. Отчет ожидается сильным: ранее компания представила операционные данные, отразив лидирующие темпы роста выручки. В отчете стоит обратить внимание на динамику прибыли, а также чистый долг. Помимо раскрытия результатов, компания может поделиться апдейтами по процессу редомициляции - ранее эмитент попал в список экономически значимых организаций (ЭЗО). В перспективе это позволит перевести владение бизнесом из Нидерландов в РФ и возобновить выплату дивидендов", - указывает Пучкарев. Акции X5 с минимумов декабря 2023 года выросли более чем на 45% в рамках крутого восходящего тренда, констатирует аналитик БКС Экспресс. "Последние месяцы осцилляторы находятся вблизи уровней перекупленности. При этом явных признаков скорого разворота пока не просматривается. Подъем может продолжиться вплоть до 2900 рублей", - полагает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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