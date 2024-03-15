Промсвязьбанк (ПСБ) нейтрально оценивает перспективы цены бумаг "РусАла", вероятность большего снижения котировок низкая ввиду их нахождения вблизи минимумов 2022 года, говорится в комментарии аналитика Алексея Головинова.

"Финансовое положение эмитента остается сложным, но самые тяжелые времена позади. В будущем ждем улучшения финансового состояния компании. Уже в 2024 году маржинальность бизнеса может вырасти благодаря покупке 30% доли в капитале китайского производителя глинозема Hebei Wenfeng New Materials Co. Это позволит существенно сократить расходы на сырье", - пишет эксперт в материале.

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