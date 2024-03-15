Рынок акций РФ сохраняет перспективы роста на следующей неделе - "Велес Капитал"

Российский рынок акций в целом сохраняет техническую базу для развития восходящего движения на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"При этом говорить об актуальности краткосрочного "бычьего" тренда можно при положении индексов Мосбиржи и РТС выше поддержек 3270 и 1120 пунктов соответственно", - отмечает эксперт.

Кожухова также обращает внимание, что в целом значимым позитивным для акций фактором остается перспектива выплаты итоговых дивидендов за 2023 год, которая, впрочем, по многим бумагам уже как минимум частично учтена в ценах, что приостановило их рост в ожидании рекомендаций, запланированных на апрель и май.

Финансовые результаты за 2023 год на следующей неделе представят "Совкомфлот", "Инарктика", "Россети Ленэнерго", "ВК", "Сегежа" и X5 Retail Group. Совет директоров "НоваБев Групп" планирует дать рекомендацию по дивидендам за 2023 год, а по акциям "Диасофт" закроется дивидендный реестр за 2023 год.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.