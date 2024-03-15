"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Группы ЛСР с целью 1000 руб

"Газпромбанк Инвестиции" досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "Группы ЛСР" с целью 1000 рублей за штуку" с инвестиционным горизонтом на май 2024 года, открытую 27 февраля 2024 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии аналитиков.

"15 марта 2024 года цена акций эмитента выросла до 1014 рублей за штуку. Итоговая доходность за две с половиной недели составила 13% без учета комиссии. Тем не менее, акции все еще обладают потенциалом, который может реализоваться на фоне публикации отчета и объявления дивидендов", - отмечают эксперты.

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