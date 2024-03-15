"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lululemon Athletica с целью $522 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $440, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчитается о финансовых результатах в четверг, 21 марта. Ожидается, что выручка составит $3,19 млрд, а прибыль на акцию - $5. Учитывая хорошие отчетности компаний-конкурентов и замедляющуюся инфляцию в США, мы высоко оцениваем вероятность того, что отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст хороший прогноз", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании демонстрируют долгосрочный восходящий тренд, торгуясь выше 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью $522. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $440 риск на портфель составит 0,45%", - указывают в "Финаме".

Lululemon Athletica - канадский бренд одежды и аксессуаров для фитнеса, йоги, бега, танцев и других активных занятий. У компании открыто более 500 магазинов по всему миру.

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