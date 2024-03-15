"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги HeadHunter с целью 4699 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги HeadHunter Group с целью 4699 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26%, стоп-приказ: 3469 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент отчитался за 2023 год о рекордных показателях выручки, скорректированной EBITDA и скорректированной чистой прибыли, которые превзошли ожидания. За двенадцать месяцев выручка HeadHunter составила 29,4 млрд руб. (+63% г/г), скорректированная EBITDA - плюс 108%, скорректированная чистая прибыль - плюс 89%. Рентабельность оказалась рекордной за все время. В прошлом году скорректированная чистая маржа составила 42,2%, а скорректированная маржа EBITDA - 59%", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3469 руб. риск на портфель составит 0,67%", - указывают эксперты "Финама".

HeadHunter - оператор крупнейшей в РФ и странах СНГ онлайн-платформы по поиску работы. Компания, будучи лидером российского HR-Tech с долей более 60%, активно развивает не только портал онлайн-рекрутинга, но и HR-экосистему полного цикла.

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