"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Совкомбанка

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Совкомбанка с учетом органического роста и приобретения Хоум банка, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Светланы Аслановой и Елизаветы Лебедевой.

"Эмитент заработал за 2023 год рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 95 млрд руб. и показал рентабельность капитала 45% без учета бессрочного субординированного долга. Результаты совпали с данными предварительной неаудированной отчетности, объявленными ранее. Существенный вклад обеспечила нерегулярная прибыль (31 млрд руб.), представленная валютной переоценкой, переоценкой ценных бумаг и прочими доходами. Отмечаем, что 1 июля 2024 года истекает мораторий на продажу акций контролирующими акционерами Совкомбанка. Акции торгуются по мультипликаторам 2024 года P/BV 1,2х и P/E 4,1х", - пишут эксперты.

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