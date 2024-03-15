Налоговые платежи должны способствовать относительно крепкому рублю в марте-апреле - ПСБ

Крупные налоговые платежи в марте и апреле 2024 года должны способствовать сохранению относительно крепкого рубля - на уровнях 90-92,5 руб./$1 с возможными локальными выходами ниже, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"По оперативным данным ЦБ РФ, в феврале профицит платежного баланса РФ вырос до $5,2 млрд и вернулся к уровням октября-ноября 2023 года. Улучшение было за счет роста экспорта, импорт пока остается в стагнации. Рост профицита платежного баланса - позитивная новость для курса рубля, однако его стабильность больше зависит от ритмичности и емкости возврата экспортной выручки. Поэтому власти планируют продлить обязательную продажу валютной выручки до конца года, усовершенствовав правила с учетом потребностей экспортеров, - пишет эксперт в обзоре. - Краткосрочно мы не ждем существенных курсовых колебаний. В марте-апреле крупные налоговые платежи должны способствовать сохранению относительно крепкого рубля: 90-92,5 руб./$1 с возможными локальными выходами ниже. Вторичные санкции оказывают синхронное негативное влияние на экспорт и импорт, что ограничивает их влияние на курс".

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