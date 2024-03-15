Цена акций НоваБев вряд ли будет расти быстрее рынка в ближайшие месяцы - Альфа-банк

Котировки акций "НоваБев Групп", скорее всего, не будут расти быстрее рынка в ближайшие месяцы, считают старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис и аналитик Олеся Воробьева.

"НоваБев Групп" представила результаты за 2023 год по МСФО, констатируют эксперты. Выручка выросла на 20% г/г (до 116,9 млрд руб.), за счет роста отгрузок (+1% г/г), повышения средней цены реализации и увеличения продаж в розничной сети "ВинЛаб" (+35% г/г). EBITDA выросла на 11% г/г, до 19,3 млрд руб. (по МСФО 16), а рентабельность по этому показателю снизилась на 1,3 п.п. г/г (до 16,5%) на фоне опережающего роста себестоимости (вероятно, в связи с обострением конкуренции в импортном сегменте). Тем не менее, маржа EBITDA осталась выше исторических уровней. Чистая прибыль снизилась на 4% г/г (до 8,1 млрд руб.), в том числе из-за единоразовой прибыли на сумму 1,1 млрд руб., которая была получена в прошлом году от продажи международных прав на бренд водки Beluga и завысила базу сравнения.

"Если сделать поправку на разовые доходы и расходы в 2022-2023 гг., мы увидим, что скорректированная чистая прибыль по итогам 2023 года выросла на 14% г/г. Компания уже распределила в виде дивидендов 100% прибыли за 9М23 (455 руб. на акцию). Таким образом, по нашим оценкам, если на выплаты акционерам будет направлено 100% прибыли за 4К23, финальный дивиденд составит около 230 руб. на акцию (обеспечив доходность на уровне 4%, а накопленным итогом за весь 2023 год - 11,9% от текущих уровней). Рекомендация по дивидендам ожидается в понедельник, 18 марта. Учитывая, что акции компании с начала 2023 года подорожали более чем вдвое, мы не ожидаем, что ее котировки в ближайшие месяцы будут расти быстрее рынка", - пишут эксперты в материале.

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