.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций РФ утром консолидируется под отметкой 3300п по индексу МосБиржи, продолжил ралли Росбанк
.
15 марта 2024 года 11:31
Рынок акций РФ утром консолидируется под отметкой 3300п по индексу МосБиржи, продолжил ралли Росбанк
Москва. 15 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала и выжидательной позиции спекулянтов перед президентскими выборами в России; сдерживающим распродажи фактором остается высокая нефть (майская Brent стоит дороже $85 за баррель). Индекс МосБиржи топчется на пороге рубежа 3300 пунктов, в лидерах отката выступают акции "Русала" после финотчета. Во "втором эшелоне" продолжилось ралли акций Росбанка на новостях о вероятной интеграции банка в группу TCS Group.
Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала и выжидательной позиции спекулянтов перед президентскими выборами в России; сдерживающим распродажи фактором остается высокая нефть (майская Brent стоит дороже $85 за баррель). Индекс МосБиржи топчется на пороге рубежа 3300 пунктов, в лидерах отката выступают акции "Русала" после финотчета. Во "втором эшелоне" продолжилось ралли акций Росбанка на новостях о вероятной интеграции банка в группу TCS Group. К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3296,11 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1132,43 пункта (-0,06%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%. Доллар стоит 91,71 рубля (-0,01 рубля). Подешевели акции "ОК РУСАЛ" (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%). Скорректированная EBITDA "Русала" во втором полугодии 2023 года составила $496 млн, увеличившись на 124% г/г и на 71% к данным предыдущего периода, сообщила компания в пятницу. Консенсус-прогноз по этому показателю составлял $486 млн. За минувший год EBITDA снизилась на 61,2%, до $786 млн. Во втором полугодии "Русал" получил скорректированный чистый убыток (показатель без учета доли в "Норникеле" (MOEX: GMKN) ) в размере $242 млн по сравнению с прибылью $36 млн годом ранее и $315 млн в первом полугодии. За год этот показатель сократился на 90%, до $73 млн. Нормализованная чистая прибыль за полугодие выросла на 10,1%, до $175 млн, за год - упала на 68%, до $702 млн. Чистый долг "Русала" к концу 2023 года снизился на 8%, до $5,78 млрд (с $6,26 млрд). Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,3% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,2% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%). Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в пятницу индекс МосБиржи, вероятно, уже не покажет ощутимых изменений. Вместе с тем, причин для резкого отката вверх нет, что практически исключает возможность существенного роста в конце недели. В США в пятницу выйдет ряд макроэкономических показателей, но они вряд ли смогут вызвать резкие колебания на фондовом рынке. По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в пятницу можно ожидать сохранения влияния коррекционного тренда, поскольку совокупность ряда факторов не дадут рынку вырасти. Тут и очередная геополитическая эскалация на границе, и ожидания возможных провокаций по причине выборов президента РФ, и весьма сильные распродажи в ОФЗ, и активизация деятельности по увеличению налоговой нагрузки для ряда категорий населения. В то же время, удерживать рынок от сильной нисходящей коррекции будут корпоративные отчеты вместе с мощным ростом цен на рынке нефти и золота, считает Абелев. Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", учитывая ускорение инфляции в РФ в феврале (ускорилась до 7,7% в годовом выражении с январских 7,4%) и ожидания по сохранению жесткой денежно-кредитной политики Банка России, в краткосрочной перспективе на рынке акций не ожидается повышения активности покупателей, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3000-3300 пунктов. В пятницу волатильность может наблюдаться в бумагах Polymetal и "Русала" на фоне публикации этими компаниями финрезультатов за 2023 год, а также в акциях "НОВАТЭКа", акционеры которого проголосуют по вопросу финальных дивидендов за 2023 год в размере 44,09 руб. (дивидендная доходность 3,1% по текущим котировкам), отмечают эксперты. На следующей неделе Банк России примет решение по уровню ключевой процентной ставки, ее снижения не ожидается, скорее регулятор будет выбирать между повышением и сохранением на неизменном уровне. От совета директоров компании ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) ждут рекомендаций финальных дивидендов за 2023 год. За девять месяцев 2023 года на дивиденды было уже направлено около 90% чистой прибыли за полный 2023 год (дивидендная политика компании предусматривает минимальный порог не менее 50% от чистой прибыли). Свободный денежный поток (FCF) компании в 2023 году составил 3,7 млрд руб., а на промежуточные дивиденды в 2023 году было направлено 9,3 млрд руб. Аналогичным образом в предыдущем году дивидендные выплаты существенно превысили FCF. В долгосрочной перспективе подобная практика не выглядит устойчивой, и не исключено снижение фактической нормы дивидендных выплат на длительном горизонте, полагают аналитики компании "Цифра брокер". По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в пятницу ожидается продолжение снижения российского рынка, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3270-3300 пунктов. За исключением подросших цен на нефть, других существенных поддерживающих факторов на данный момент не наблюдается, считает он. В США в четверг индексы акций снизились на 0,3-0,4% на данных по розничным продажам и инфляции. По данным Минторга США, розничные продажи в стране в феврале выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,8%, по данным Bloomberg. Согласно пересмотренным данным, в январе розничные продажи сократились на 1,1%, а не на 0,8%, как было объявлено ранее. Между тем цены производителей (индекс PPI) в феврале подскочили на 0,6% относительно января, максимальными темпами с прошлого августа, вместо ожидавшегося роста на 0,3%. В годовом выражении показатель вырос на 1,6% по сравнению с подъемом в 0,9% в январе и ожидавшимся повышением на 1,1%. После публикации статданных оценка участниками рынка вероятности снижения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июне опустилась до 54% с 61%. В Азии в пятницу индексы акций также снижаются (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi упал на 1,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,04-0,3%). Народный банк Китая в пятницу влил в финансовую систему 387 млрд юаней ($53,7 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год осталась на уровне 2,5%. С учетом того, что в марте истекает срок погашения кредитов на 481 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 94 млрд юаней. Изъятие средств было зафиксировано впервые с ноября 2022 года, отмечает Trading Economics. На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются после роста накануне до максимальных отметок с начала ноября. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $85,03 за баррель (-0,5% и +1,7% накануне), апрельская цена WTI - $80,87 за баррель (-0,5% и +1,9% в четверг). С начала недели нефть подорожала примерно на 4% благодаря признакам высокого спроса в США и "бычьим" прогнозам аналитиков относительно объемов потребления топлива в этом году, пишет Trading Economics. Международное энергетическое агентство в четверг повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В том числе оценка потребления нефти в первом квартале была улучшена на 400 тыс. б/с - до 102 млн б/с, прогноз на второй и третий кварталы увеличен на 200 тыс. б/с, до 103 и 104 млн б/с соответственно. Во "втором эшелоне" продолжилось ралли акций Росбанка (+9,7%, до 142 рублей). Накануне бумаги банка взлетели на 22,1% на новостях, что совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу ТКС Холдинг, что позволит значительно усилить позиции группы на финансовом рынке. Также выросли акции Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+5,2%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+4,6%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+3.9%) Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,06 млрд рублей (из них 1,5 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,35 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,14 млрд рублей на акции "Яндекса" (MOEX: YNDX)).
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
15 марта 2024 года 12:18
"Тинькофф Инвестиции" не рекомендуют покупать бумаги Polymetal на Московской бирже, сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского. "Эмитент опубликовал сильные результаты за 2023 год на фоне увеличения цен на золото и ослабления курса рубля, что позитивно сказалось на маржинальности.... читать дальше
.15 марта 2024 года 11:52
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина. "Учитывая, что EBITDA и чистая прибыль почти совпали с оценками рынка, опубликованную финансовую отчетность эмитента за 2П23 и весь 2023 год мы оцениваем... читать дальше
.15 марта 2024 года 11:30
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены бумаг "РусАла", говорится в обзоре старшего аналитика Дмитрия Смолина. "Эмитент опубликовал отчетность за 2П23 по МСФО, которую мы оцениваем нейтрально, так как результаты соответствуют нашим и среднерыночным оценкам. Как... читать дальше
.15 марта 2024 года 11:09
Акции "Газпром нефти" являются интересной идеей на российском фондовом рынке, прогнозная стоимость бумаги составляет 935 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Результаты эмитента за 2023 год по МСФО вышли немного лучше консенсуса. Рекордные результаты по выручке обеспечены за... читать дальше
.15 марта 2024 года 10:51
Курс рубля по отношению к доллару США может укрепиться до уровня 91,3 руб./$1 на торгах в пятницу на фоне вероятной постепенной активизации экспортеров перед крупными налоговыми выплатами в конце марта, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "В течение дня значимых публикаций по рынку... читать дальше
.15 марта 2024 года 10:36
Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 91-92,3 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Учитывая преобладание коррекционных настроений на фондовом рынке перед президентскими... читать дальше
.15 марта 2024 года 10:24
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены бумаг "РусАла" на фоне низкой вероятности возврата к дивидендным выплатам ввиду высоких капитальных затрат в ближайшие годы, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского. "Эмитент... читать дальше
.15 марта 2024 года 10:11
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - промышленное производство США в феврале; - предварительный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за март; - собрание акционеров... читать дальше
.15 марта 2024 года 09:59
Вероятно продолжение снижения российского рынка акций на торгах в пятницу, индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3270-3300 пунктов, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "За исключением подросших цен на нефть, других существенных поддерживающих факторов на данный... читать дальше
.15 марта 2024 года 09:45
Существуют риски дальнейшего снижения котировок рублевых гособлигаций в ближайшее время, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Продажи ОФЗ идут восьмой день подряд - в четверг кривая поднялась еще на 5-12 б.п. (доходность 5-летних... читать дальше
.15 марта 2024 года 09:36
Москва. 15 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.15 марта 2024 года 09:29
Среднесрочный стабилизирующий российский фондовый рынок фактор - дивиденды корпораций, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Индекс Мосбиржи в четверг продолжил откат от двухлетних максимумов, дневные обороты торгов возросли до 75 млрд руб. Давление на котировки бумаг вызвано... читать дальше
.15 марта 2024 года 09:18
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Oracle Corp. со $135,7 до $165,32 за штуку на горизонте года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "За последние полгода акции эмитента не привлекали внимания рынка, однако это изменилось благодаря недавнему... читать дальше
.15 марта 2024 года 09:13
Рынок акций США снизился в четверг на данных по розничным продажам и инфляции. Фондовые индексы Азии снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу корректируются вниз. читать дальше
.15 марта 2024 года 09:04
Москва. 15 марта. Доллар и юань едва заметно снижаются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль не меняется на фоне ожидания ключевых событий ближайших дней. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.