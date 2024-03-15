Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку бумаг РусАла

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены бумаг "РусАла", говорится в обзоре старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Эмитент опубликовал отчетность за 2П23 по МСФО, которую мы оцениваем нейтрально, так как результаты соответствуют нашим и среднерыночным оценкам. Как положительный момент отмечаем, что компании удалось высвободить значительную часть чистого оборотного капитала, в результате чего FCF в 2023 году составил $308 млн против убытка в 2022 году, - отмечают эксперт. - "РусАл" не планирует проводить общую телеконференцию для инвесторов после публикации результатов. Мы также, в свете высокого коэффициента ЧД/EBITDA, не ожидаем, что компания объявит промежуточные дивиденды. Инвесторам стоит обратить внимание на ожидаемое дальнейшее восстановление прибыли в 2024 году на фоне роста цен на алюминий".

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