Рубль будет торговаться в диапазоне 91-92,3 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 91-92,3 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая преобладание коррекционных настроений на фондовом рынке перед президентскими выборами и повышательную инерцию доллара на глобальных валютных рынках, высокий спрос на американскую валюту может сохраниться, балансируя продажи со стороны экспортеров. Целевым по доллару на пятницу видим диапазон 91-92,3 руб./$1, выход из которого может быть импульсным, - пишет эксперт в комментарии. - Так, завершение недели у его верхней границы открывает доллару пространство для движения в направлении максимумов февраля, району 93 руб./$1, а уход к 91 руб./$1 сохранит техническую возможность для отката к 90 руб./$1 к налоговым выплатам 28 марта".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.