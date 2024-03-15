"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку бумаг РусАла

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены бумаг "РусАла" на фоне низкой вероятности возврата к дивидендным выплатам ввиду высоких капитальных затрат в ближайшие годы, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"Эмитент раскрыл финансовые результаты за второе полугодие 2023 года. Выручка упала на 8% г/г на фоне снижения цен алюминия (минус 6% г/г). В то же время EBITDA компании выросла в 2,3 раза г/г с низкой базы (+2% и +7% против консенсуса и нас соответственно), получив поддержку от ослабления рубля; однако маржинальность составила лишь 8% за полугодие - проблемы с логистикой глинозема продолжают оказывать давление на EBITDA компании. Несмотря на то что FCF (свободный денежный поток) "РусАла" стал положительным во 2П23 (с доходностью 12%), мы не считаем это существенным позитивом для настроений рынка. Такая динамика была вызвана высвобождением оборотного капитала, - пишут эксперты в материале. - Сохраняем осторожный взгляд на бумаги, учитывая низкую вероятность возврата к дивидендным выплатам на фоне высоких капитальных затрат в ближайшие годы. При текущих ценах и курсе рубля акции компании торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 12M 5,6x, что на >50% выше среднеисторических уровней".

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