Вероятно продолжение снижения рынка акций РФ в пятницу - ПСБ

Вероятно продолжение снижения российского рынка акций на торгах в пятницу, индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3270-3300 пунктов, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"За исключением подросших цен на нефть, других существенных поддерживающих факторов на данный момент не наблюдается", - отмечает эксперт в комментарии.

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