Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 15 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали ряд важных макроэкономических статданных из Соединенных Штатов. Как сообщило министерство торговли США, розничные продажи в стране в феврале выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,8%. Согласно пересмотренным данным, в январе розничные продажи сократились на 1,1%, а не на 0,8%, как было объявлено ранее. Между тем цены производителей (индекс PPI) в феврале подскочили на 0,6% относительно января, максимальными темпами с прошлого августа, вместо ожидавшегося роста на 0,3%. В годовом выражении показатель вырос на 1,6% по сравнению с подъемом в 0,9% в январе и ожидавшимся повышением на 1,1%.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс., до 209 тыс. с пересмотренного показателя предыдущей недели в 210 тыс. Аналитики прогнозировали рост числа заявок на 1 тыс. с объявленного ранее уровня в 217 тыс., до 218 тыс.

После публикации статданных оценка участниками рынка вероятности снижения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июне опустилась до 54% с 61%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу вслед за негативной динамикой американского рынка акций. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng рухнул на 2,4%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов потерял 0,26%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК уменьшился на 1,6%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 снизился за день на 0,6%.

Народный банк Китая в пятницу влил в финансовую систему 387 млрд юаней ($53,7 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год осталась на уровне 2,5%. С учетом того, что в марте истекает срок погашения кредитов на 481 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 94 млрд юаней. Изъятие средств было зафиксировано впервые с ноября 2022 года.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок утром в пятницу корректируются вниз после подъема до максимальных отметок с начала ноября по итогам предыдущих торгов. Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составила $85,27 за баррель, что на 0,18% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на 1,7% - до $85,42 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром опустились на 0,17% - до $81,12 за баррель. По итогам прошлой сессии цена данных контрактов выросла на 1,9% и достигла $81,26 за баррель.

С начала недели нефть подорожала примерно на 4% благодаря признакам высокого спроса в США и "бычьим" прогнозам аналитиков относительно объемов потребления топлива в этом году. Международное энергетическое агентство в четверг повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В том числе оценка потребления нефти в первом квартале была улучшена на 400 тыс. б/с - до 102 млн б/с, прогноз на второй и третий кварталы увеличен на 200 тыс. б/с, до 103 и 104 млн б/с соответственно.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 14 марта выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,984 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,794 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,07% и составил 105,89 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,05%, опустившись до 889,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,46%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,43%) и "ГК Автодор-003Р-02" (-0,39%), а в лидерах повышения - облигации "ГК Самолет БО-П10" (+0,24%), "Почта России-001Р-10" (+0,22%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Рекорд трейд" 21 марта начнет размещение 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Датой окончания размещения станет 182-й календарный день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20% годовых, предусмотрена оферта через год.

АО "Синара - транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) планирует 2 апреля провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001P-04 объемом не менее 5 млрд рублей. Купоны по выпуску будут фиксированными и ежемесячными. Ориентир доходности - премия не выше 350 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года. Техразмещение запланировано на 5 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 30-го купона облигаций серии А15 на уровне 18,5% годовых. Эмитент разместил выпуск облигаций с госгарантией серии А15 объемом 7 млрд рублей в августе 2009 года по ставке 13,25% годовых. Начиная со 2-го купона ставка определяется как сумма ключевой ставки ЦБ РФ на соответствующую дату и премии в размере 2,5% годовых, но не более 20% годовых. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Дата погашения займа - 15 сентября 2028 года.

АО "Почта России" установило ставку 15-20-го купонов облигаций серии БО-04 на уровне 14,2% годовых. Десятилетний выпуск облигаций на 5 млрд рублей компания разместила в апреле 2017 года. Ставка текущего купона - 6,5% годовых, по выпуску 28 марта предстоит исполнение оферты.

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) установил ставку 15-18-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 15,5% годовых. Банк разместил 5-летний выпуск на 5 млрд рублей в сентябре 2020 года по ставке квартального купона 5,8% годовых. Ставка текущего купона - 8,8% годовых. По выпуску 26 марта предстоит исполнение оферты.