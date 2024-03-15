Нефть дешевеет

Рынок акций США снизился в четверг на данных по розничным продажам и инфляции. Фондовые индексы Азии снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу корректируются вниз.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали ряд важных макроэкономических статданных из Соединенных Штатов.

Как сообщило министерство торговли США, розничные продажи в стране в феврале выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,8%, по данным Bloomberg. Согласно пересмотренным данным, в январе розничные продажи сократились на 1,1%, а не на 0,8%, как было объявлено ранее.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в феврале подскочили на 0,6% относительно января, максимальными темпами с прошлого августа, вместо ожидавшегося роста на 0,3%. В годовом выражении показатель вырос на 1,6% по сравнению с подъемом в 0,9% в январе и ожидавшимся повышением на 1,1%.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс., до 209 тыс. с пересмотренного показателя предыдущей недели в 210 тыс. Аналитики прогнозировали рост числа заявок на 1 тыс. с объявленного ранее уровня в 217 тыс., до 218 тыс.

После публикации статданных оценка участниками рынка вероятности снижения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июне опустилась до 54% с 61%.

Акции Dick''s Sporting Goods (SPB: DKS) подскочили в цене на 15,5%. Американский ритейлер спортивных товаров в четвертом финансовом квартале увеличил выручку на 7,8%, лучше прогнозов, причем показатель стал рекордным в истории компании.

Другой ритейлер, Under Armour Inc. (SPB: UA), анонсировал возвращение основателя компании Кевина Планка на должность главного исполнительного директора в апреле. Цена бумаг компании упала на 11%.

Рыночная стоимость Dollar General (SPB: DG) сократилась на 5,1% на новости, что оператор сети дисконтных магазинов в четвертом финансовом квартале сократил чистую прибыль на 39%.

Акции трейдинговой платформы Robinhood Markets (SPB: HOOD) подорожали на 5,2%. Компания сообщила о росте объема торгов на её площадках в феврале на 36% относительно января, до $80,9 млрд. В том числе операции с криптовалютой выросли на 10%, до $6,5 млрд.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) упала на 3,3%, Tesla (SPB: TSLA) - на 4,1%. Тем временем цена бумаг Microsoft Corp. (SPB: MSFT) выросла на 2,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,18% и составил 38905,66 пункта. Лидерами снижения в индексе стали бумаги JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Honeywell International (SPB: HON), подешевевшие на 1,8% и 1,7% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 0,29% - до 5150,48 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,3% и составил 16128,53 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу вслед за негативной динамикой американского рынка акций.

Народный банк Китая в пятницу влил в финансовую систему 387 млрд юаней ($53,7 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год осталась на уровне 2,5%. С учетом того, что в марте истекает срок погашения кредитов на 481 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 94 млрд юаней. Изъятие средств было зафиксировано впервые с ноября 2022 года, отмечает Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng рухнул на 2,4%.

Лидерами снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции медицинских компаний Wuxi Biologics (-8,2%) и WuXi AppTec (-5,5%), а также девелопера Longfor (-5,7%).

Также дешевеют бумаги интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Tencent (SPB: 700) - на 5,3% и 3% соответственно, производителя спортивной продукции Li Ning - на 5,1%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 4,6%.

При этом повышается стоимость акций производителя цветных металлов Zijin Mining Group - на 2,2%, производителя электрооборудования Techtronic Industries - на 2,2% и нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 МСК потерял 0,4%.

Существенное падение показывают котировки акций представителей высокотехнологической отрасли, включая Lasertec Corp. - на 4,4%, Advantest Corp. - на 1,8%, Tokyo Electron - на 4,4%, Screen Holdings - на 2,9%, Sumco Corp. - на 3,7%.

Кроме того, снижается стоимость бумаг биржевого оператора Japan Exchange Group Inc. - на 3,7%, производителя цветных металлов Mitsui Mining & Smelting - на 3,4% и интернет-компании Rakuten - на 3,2%.

При этом дорожают акции автомобильных Nissan Motor (+2,9%), Honda Motor (+2,2%) и Toyota Motor (+0,8%), производителя потребительской электроники Sony (+0,1%), инвестиционно-технологической Softbank Group (+0,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК уменьшился на 1,6%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, упала на 2%, автомобильной Hyundai Motor - на 2,2%, сталелитейной Posco - на 1,2%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 1,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 опустился за день на 0,6%.

Лидерами падения стали акции золотодобывающих компаний Emerald Resources (-10,1%) и Liontown Resources Ltd. (-8,4%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,5% и 1,9% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу корректируются вниз после подъема до максимальных отметок с начала ноября по итогам предыдущих торгов.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:00 МСК составляла $85,23 за баррель, что на $0,19 (на 0,22%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $1,39 (на 1,7%) - до $85,42 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустились на $0,17 (на 0,21%) - до $81,09 за баррель. По итогам прошлой сессии цена данных контрактов выросла на $1,54 (на 1,9%) и достигла $81,26 за баррель.

С начала недели нефть подорожала примерно на 4% благодаря признакам высокого спроса в США и "бычьим" прогнозам аналитиков относительно объемов потребления топлива в этом году, пишет Trading Economics.

Международное энергетическое агентство в четверг повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В том числе оценка потребления нефти в первом квартале была улучшена на 400 тыс. б/с - до 102 млн б/с, прогноз на второй и третий кварталы увеличен на 200 тыс. б/с, до 103 и 104 млн б/с соответственно.