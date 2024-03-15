Рубль стабилен относительно доллара и юаня, несмотря на общий внешний негатив

Москва. 15 марта. Доллар и юань едва заметно снижаются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль не меняется на фоне ожидания ключевых событий ближайших дней.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,655 руб./$1 (-6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,91 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,9 коп. - до 12,691 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта стабильна на фоне стартовавших в РФ выборов президента страны. Они пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Глобальные инвесторы оценивают данные о повышении цен американских производителей, которые оказались сильнее прогнозов. После публикации этих данных оценка вероятности снижения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июне опустилась с 61% до 54%.

На динамику рубля не повлиял общий внешний негатив - мировые рынки капитала показывают отрицательную динамику. Нефтяные котировки также немного снижаются, оставаясь при этом высокими. Поддержку рублю оказывает жесткая денежно-кредитная политика ЦБ. При этом участники внутреннего рынка оценивают словесные интервенции представителей Банка России относительно продления сроков обязательной продажи валютной выручки и анализируют свежие экспортно-импортные данные от ЦБ РФ и Федеральной таможенной службы (ФТС).

ЦБ полагает, что указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами теряет свою актуальность в силу жесткой денежно-кредитной политики.

"Мы считаем, что само по себе повышение ключевой ставки значимо влияет на динамику курса по двум каналам. Первый канал - она несколько "охлаждает" импорт, второй канал - это, скажем так, более экономично стимулирует экспортеров продавать валютную выручку", - сообщил накануне первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган журналистам в Новосибирске.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,25 за баррель, что на 0,15% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,14 за баррель, что на 0,14% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали ряд важных макроэкономических статданных из Соединенных Штатов.

Как сообщило министерство торговли США, розничные продажи в стране в феврале выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,8%, по данным Bloomberg. Согласно пересмотренным данным, в январе розничные продажи сократились на 1,1%, а не на 0,8%, как было объявлено ранее. Кроме того, цены производителей (индекс PPI) в феврале подскочили на 0,6% относительно января, максимальными темпами с прошлого августа, вместо ожидавшегося роста на 0,3%. В годовом выражении показатель вырос на 1,6% по сравнению с подъемом в 0,9% в январе и ожидавшимся повышением на 1,1%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 0,13%, китайский CSI 300 снижается на 0,53%, гонконгский Hang Seng - на 2,03%, южнокорейский Kospi - на 1,37%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,71%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,02%.