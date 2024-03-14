Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на падение UST

Москва. 14 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,69% от номинала (доходность - 9,3% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 66,44% от номинала (доходность - 9,53% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 10 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая составила 51,83% от номинала (доходность осталась на уровне предыдущего дня - 10,78% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 45 базисных пунктов - до 81,47% от номинала (их доходность опустилась на 22 базисных пункта, составив 14,44% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 5 базисных пунктов - до 66,48% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 17,78% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене - котировки остались на уровне 68,88% от номинала (их доходность увеличилась на 3 базисных пункта, до 13,02% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 7 базисных пунктов, составив 66,37% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг вновь демонстрируют снижение, отыгрывая публикацию в США данных о ценах производителей, которые выросли в феврале сильнее прогнозов.

Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов почти на 10 базисных пунктов, составив максимальные с конца февраля 4,29% годовых. Показатель для 2-летних бумаг увеличился на 5 базисных пунктов и составил 4,69% годовых, для облигаций с погашением через 30 лет - на 8 базисных пунктов, до 4,43% годовых.

Как стало известно в четверг, цены производителей (индекс PPI) в США в феврале подскочили на 0,6% относительно января, максимальными темпами с прошлого августа, вместо ожидавшегося роста на 0,3%. В годовом выражении показатель вырос на 1,6% по сравнению с ростом в 0,9% в январе и ожидавшимся повышением на 1,1%. Между тем розничные продажи в стране в феврале увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,8%. Согласно пересмотренным данным, в январе розничные продажи сократились на 1,1%, а не на 0,8%, как было объявлено ранее.

После публикации статданных оценка участниками рынка вероятности снижения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июне опустилась до 54% с 61%.