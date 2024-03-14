ПСБ подтверждает целевую цену акций ТКС Холдинга на уровне 4240 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает целевую цену акций МКПАО "ТКС Холдинг" (TCS Group) на уровне 4240 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии.

"Торги акциями "ТКС Холдинга" на "Московской бирже" начнутся 18 марта, - отмечает аналитик Екатерина Крылова. - "ТКС Холдинг" проводил редомициляцию, в связи с чем торги бумагами были приостановлены с 15.02.2024. Подтверждаем привлекательный фундаментальный профиль компании и считаем, что откат акций после возобновления торгов, если и состоится, то будет неглубоким и недлительным, и даже может стать поводом для покупок на среднесрочную перспективу. TКС - одна из самых интересных идей органического роста на российском рынке. В перспективе мы также не исключаем возобновления выплаты дивидендов".

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