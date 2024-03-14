Возможна очередная волна ослабления рубля - БКС Экспресс

Возможна очередная волна ослабления рубля в ближайшее время, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Краткосрочная консолидация образовалась после волны ослабления, поэтому выход из подобной формации обычно происходит в сторону продолжения предшествовавшей ей тенденции. Ключевыми факторами ослабления рубля остаются вероятное сокращение экспортной выручки из-за геополитики и санкций, а также в целом ухудшение геополитической обстановки. В то же время жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ и повышенные требования к экспортерам по продаже валютной выручки будут сдерживать курс рубля от более быстрого снижения", - пишет аналитик в комментарии.

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