Рубль днем почти не меняется к основным валютам в рамках консолидации перед президентскими выборами

Москва. 14 марта. Доллар США, евро и китайский юань слегка подрастают на Московской бирже днем в четверг. Рубль слабо дешевеет к бивалютной корзине, консолидируясь на текущих отметках перед ключевым событием недели - президентскими выборами в РФ.

Курс доллара США составил 91,56 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6,25 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,22 руб./EUR1, подорожав на 5,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,8 копейки, до 95,46 руб. Курс китайского юаня поднялся на 2,2 копейки - до 12,71 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо дешевеет в основных валютных парах днем в четверг, так как участники рынка находятся в ожидании результатов президентских выборов в России, которые пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Кроме того, игроки оценивают последние заявления представителей Банка России относительно продления сроков обязательной продажи валютной выручки и анализируют свежие экспортно-импортные данные от Федеральной таможенной службы (ФТС).

ЦБ полагает, что указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами теряет свою актуальность в силу жесткой денежно-кредитной политики.

"Мы считаем, что само по себе повышение ключевой ставки значимо влияет на динамику курса по двум каналам. Первый канал - она несколько "охлаждает" импорт, второй канал - это, скажем так, более экономично стимулирует экспортеров продавать валютную выручку", - сообщил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган журналистам в Новосибирске в четверг.

Он отметил, что при низкой рублевой ставке у экспортеров может возникнуть соблазн придержать валютную выручку, а рублевые расходы внутри страны осуществлять за счет заемных средств.

"В силу того, что жесткие ДКУ (денежно-кредитные условия - ИФ) будут дальше стимулировать экспортеров продавать валютную выручку, я думаю, что продление (указа об обязательной продаже валютной выручки - ИФ) не столь необходимо", - сказал Ганган.

При этом, отметил он, у части экспортеров необходимость оставлять часть валютной выручки связана с необходимостью оплаты импортной составляющей.

Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" президент РФ Владимир Путин подписал в середине октября. Требование было введено на срок до 30 апреля 2024 г. В конце января правительство сообщило, что предложит продлить действие мер, предусмотренных указом, до конца текущего года. ЦБ выступал против пролонгации мер.

ЦБ ожидает, что пик годовой инфляции в РФ придется на второй квартал 2024 года, сообщил кроме того журналистам Ганган. Он также отметил, что текущие инфляционные процессы соответствуют тому прогнозу, который ЦБ закладывал на этот год.

"Текущие темпы роста цен, рост месячной инфляции в пересчете на год, они прошли свои максимумы, которые мы наблюдали осенью (минувшего года - ИФ), сейчас они замедлились, но по-прежнему выше цели, ЦБ внимательно следит именно за текущими темпами роста цен", - сказал он.

В текущих условиях ключевая ставка в 16% позволяет эффективно сдерживать инфляцию, заявил Ганган. "Очень малое количество предприятий сможет активно наращивать производство, брать новые кредиты и так далее. Но 16%-ная ставка - это то, что мы наблюдаем в моменте, это позволит оперативно снизить инфляционное давление", - сказал он.

"В ближайшие три года средняя ключевая - это не 16%, это около 10%, даже меньше, если по нижней границе идти, явно однозначная величина", - сказал Ганган.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в России в феврале 2024 года составила 0,68% после 0,86% в январе. За январь-февраль 2024 года цены выросли на 1,55% (в феврале 2023 года инфляция составила 0,46%, а за январь-февраль 2023 году - 1,30%). Годовая инфляция в феврале ускорилась до 7,69% (аналитики ожидали 7,65%) с 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

ЦБ в феврале подтвердил прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%. Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.

Внешнеторговый оборот РФ в январе 2024 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 12,8% и составил $48,7 млрд, сообщила в четверг ФТС. В том числе экспорт в январе 2024 года снизился в годовом выражении на 14,2% - до $28,7 млрд, импорт - на 10,6%, до $20 млрд. Таким образом положительное внешнеторговое сальдо РФ в первый месяц 2024 года составило $8,7 млрд, сократившись на 18,9% год к году.

Как сообщалось, в 2023 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд). Экспорт товаров из РФ в прошлом году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд). Импорт товаров в РФ в 2023 году достиг $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).

Рубль сохраняет шансы на укрепление до уровней 90-91 за доллар к концу текущей недели. считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Благоприятная ситуация на рынке нефти и сохранение высокой активности экспортеров перед выборами президента РФ настраивают на откат доллара в диапазон 90-91 руб. в конце недели в случае отсутствия новостей, способных усилить спекулятивный спрос на валюты. Откат к минимумам года, в зону 88-89 руб./$1, выглядит уже оптимистичным сценарием", - указывает эксперт в комментарии.

Факторов для выхода курса пары "доллар-рубль" из бокового диапазона 87,5-93,5 руб./$1 пока нет, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"На фоне действующих валютных барьеров со стороны денежно-кредитной политики ЦБ РФ и нормативов репатриации выручки девальвация рубля в принципе исключается, а скачки волатильности быстро гасятся. По совокупности фундаментальных и технических факторов склоняемся скорее к движению доллара поближе к 90 руб. в самые ближайшие дни. Выборы вряд ли всколыхнут ситуацию относительного валютного спокойствия последних месяцев. Боковик пары "доллар-рубль" в диапазоне 93,5-87,5 руб./$1 сохраняется, факторов для выхода из него не просматривается", - пишет аналитик.

Нефтяные котировки ускорили рост днем в четверг после публикации прогноза глобального спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысилась на 0,74%, до $84,64 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,87%, до $80,4 за баррель.

В среду Brent выросла в цене на 2,6%, WTI - на 2,8% на данных о сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах впервые за семь недель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали роста на 1 млн баррелей.

Тем временем МЭА повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В том числе оценка потребления нефти в первом квартале 2024 года была повышена на 400 тыс. б/с - до 102 млн б/с, прогноз на второй и третий кварталы повышен на 200 тыс. б/с, до 103 и 104 млн б/с соответственно.

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в феврале упал на 140 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем - до 7,6 млн б/с (на 1,7%), а доходы от нефтеэкспорта упали на 0,9% - до $15,7 млрд, поскольку влияние снижения объемов экспорта нефти было лишь частично компенсировано ростом цен на нефтепродукты, кроме того, говорится в ежемесячном отчете МЭА.

Средние цены на все виды нефти выросли по сравнению с предыдущим месяцем и продолжали превышать ценовой предел G7, в то время как все нефтепродукты, за исключением нафты, торговались ниже price cap. Доходы государственного бюджета выросли в феврале, несмотря на отмену экспортных пошлин на нефть, которая вступила в силу задним числом в прошлом месяце, что отражает более высокие международные цены на нефть.

В целом экспорт нефти из РФ после декабрьского пика в 5 млн б/с в феврале снизился до 4,75 млн б/с, причем падение поровну распределилось между трубопроводными и морскими маршрутами. Отправка в Китай выросла на 100 тыс. б/с, до 2,2 м/с, экспорт в Индию снизился на 420 тыс. б/с по сравнению с предыдущим месяцем, до 1,2 млн б/с.