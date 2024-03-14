.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции НоваБев Групп - возможная ставка на сдержанные дивиденды - "Велес Капитал"
.
14 марта 2024 года 16:31
Акции НоваБев Групп - возможная ставка на сдержанные дивиденды - "Велес Капитал"
Акции "НоваБев Групп" в ближайшие месяцы могут стать ставкой на сдержанные дивиденды и потенциальный рост российского рынка в целом со следующей целью движения котировок бумаг к 6300 рублям за штуку, сообщается в обзоре аналитика Елены Кожуховой. Эмитент в четверг сообщил о сокращении чистой прибыли по МСФО в 2023 году на 4% (до 8,064 млрд руб.) при увеличении EBITDA на 11% (до 19,284 млрд руб.) и росте выручки на 20% (до 116,9 млрд руб.), констатирует эксперт. 18 марта совет директоров примет решение по дивидендам за 2023 год. Ранее компания уже выплатила дивиденды за 1П и 9М23 с доходностями 5,6% и 2,5% соответственно, отмечает Кожухова. "С технической точки зрения котировки акций "НоваБев Групп" с конца 2023 года развивают восстановление с локальных минимумов и подошли к пику 2023 года (6066 руб.), недалеко от которого силы покупателей пошли на спад. В четверг бумаги падают на повышенных объемах, очевидно, в связи с отсутствием позитивных сюрпризов в годовых результатах и перспективами сдержанных итоговых дивидендов, - пишет аналитик инвесткомпании в материале. - Гистограмма и линии MACD дневного графика, в частности, снижаются, но акции пока удерживают ближайшие поддержки 5700 руб. и 5550 руб. (средняя и нижняя полоса Боллинджера). Закрепление ниже указанных отметок укажет на риски пробоя 5400 руб. В целом акции эмитента выглядят стабильно и в ближайшие месяцы могут стать ставкой на сдержанные дивиденды и потенциальный рост российского рынка в целом со следующей целью движения на уровне 6300 руб. при закреплении выше 6066 руб." Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАБЕВ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
15 марта 2024 года 12:18
"Тинькофф Инвестиции" не рекомендуют покупать бумаги Polymetal на Московской бирже, сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского. "Эмитент опубликовал сильные результаты за 2023 год на фоне увеличения цен на золото и ослабления курса рубля, что позитивно сказалось на маржинальности.... читать дальше
.15 марта 2024 года 11:52
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина. "Учитывая, что EBITDA и чистая прибыль почти совпали с оценками рынка, опубликованную финансовую отчетность эмитента за 2П23 и весь 2023 год мы оцениваем... читать дальше
.15 марта 2024 года 11:30
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены бумаг "РусАла", говорится в обзоре старшего аналитика Дмитрия Смолина. "Эмитент опубликовал отчетность за 2П23 по МСФО, которую мы оцениваем нейтрально, так как результаты соответствуют нашим и среднерыночным оценкам. Как... читать дальше
.15 марта 2024 года 11:09
Акции "Газпром нефти" являются интересной идеей на российском фондовом рынке, прогнозная стоимость бумаги составляет 935 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Результаты эмитента за 2023 год по МСФО вышли немного лучше консенсуса. Рекордные результаты по выручке обеспечены за... читать дальше
.15 марта 2024 года 10:51
Курс рубля по отношению к доллару США может укрепиться до уровня 91,3 руб./$1 на торгах в пятницу на фоне вероятной постепенной активизации экспортеров перед крупными налоговыми выплатами в конце марта, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "В течение дня значимых публикаций по рынку... читать дальше
.15 марта 2024 года 10:36
Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 91-92,3 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Учитывая преобладание коррекционных настроений на фондовом рынке перед президентскими... читать дальше
.15 марта 2024 года 10:24
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены бумаг "РусАла" на фоне низкой вероятности возврата к дивидендным выплатам ввиду высоких капитальных затрат в ближайшие годы, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского. "Эмитент... читать дальше
.15 марта 2024 года 10:11
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - промышленное производство США в феврале; - предварительный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за март; - собрание акционеров... читать дальше
.15 марта 2024 года 09:59
Вероятно продолжение снижения российского рынка акций на торгах в пятницу, индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3270-3300 пунктов, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "За исключением подросших цен на нефть, других существенных поддерживающих факторов на данный... читать дальше
.15 марта 2024 года 09:45
Существуют риски дальнейшего снижения котировок рублевых гособлигаций в ближайшее время, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Продажи ОФЗ идут восьмой день подряд - в четверг кривая поднялась еще на 5-12 б.п. (доходность 5-летних... читать дальше
.15 марта 2024 года 09:36
Москва. 15 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.15 марта 2024 года 09:29
Среднесрочный стабилизирующий российский фондовый рынок фактор - дивиденды корпораций, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Индекс Мосбиржи в четверг продолжил откат от двухлетних максимумов, дневные обороты торгов возросли до 75 млрд руб. Давление на котировки бумаг вызвано... читать дальше
.15 марта 2024 года 09:18
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Oracle Corp. со $135,7 до $165,32 за штуку на горизонте года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "За последние полгода акции эмитента не привлекали внимания рынка, однако это изменилось благодаря недавнему... читать дальше
.15 марта 2024 года 09:13
Рынок акций США снизился в четверг на данных по розничным продажам и инфляции. Фондовые индексы Азии снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу корректируются вниз. читать дальше
.15 марта 2024 года 09:04
Москва. 15 марта. Доллар и юань едва заметно снижаются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль не меняется на фоне ожидания ключевых событий ближайших дней. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.