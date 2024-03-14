S&P 500 проведет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 5130-5190п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию четверга, скорее всего, в диапазоне 5130-5190 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

"Предполагаем, что в первой половине торгов на фоне публикации макрорелизов и отчета Dollar General, который дополнит картину по розничным продажам, волатильность будет повышенной. Важные для биржевых игроков квартальные результаты Adobe Inc. выйдут уже после окончания основной сессии. Допускаем умеренную внутридневную волатильность при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5130-5190 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.