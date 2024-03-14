"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг НоваБев Групп

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг "НоваБев Групп", сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Компания представила нейтральные финансовые результаты по итогам 2П23. Несмотря на ускорение роста выручки до 25% год к году, EBITDA увеличилась на 15% за аналогичный период, что привело к снижению маржинальности до 17%. Это объясняется опережающими темпами роста себестоимости реализации продукции (+31% год к году) на фоне увеличения доли импортных марок в продажах компании и значительного ослабления рубля во 2П23, - отмечает эксперт. - По дивидендной политике производитель алкогольной продукции должен выплачивать акционерам не менее 50% прибыли по МСФО, однако в 2022 году итоговый коэффициент дивидендных выплат оказался значительно выше - на уровне 89%. Компания объявила, что на следующей неделе совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендах по итогам 2023 года, которые, по нашим оценкам, могут составить около 170 рублей на акцию (3% дивидендной доходности к текущей цене)".

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