ЦБ РФ сохранит жесткость ДКП в текущем году - Райффайзенбанк

ЦБ РФ сохранит жесткость денежно-кредитной политики (ДКП) в текущем году, говорится в комментарии Райффайзенбанка.

"В начале марта инфляция замедлилась - за первые 11 дней среднесуточный темп роста цен составляет скромные 0,005% д/д (против 0,023% д/д за февраль), плюс данные за март не имеют ярко выраженной сезонности, - отмечают аналитики. - Впрочем, даже если эта тенденция окажется устойчивой, ЦБ вряд ли изменит настрой на ближайшие заседания. Жесткость монетарной политики, скорее всего, останется как минимум до конца этого года, и в цикле снижения ключевой ставки, который должен начаться во 2П24, регулятор будет действовать осторожно. Напомним, что большой объем вкладов населения, сформированный населением вблизи пика ключевой ставки (в 4К23) имеет срочность в пределах года, т.е. рискует дать отложенный импульс потреблению как раз во 2П24 при сохранении высоких инфляционных ожиданий. Тем не менее, мы ожидаем, что ЦБ удастся приблизить инфляцию к целевому уровню уже в этом году (4,5% г/г, наш прогноз) в предположении устойчивого смягчения инфляционного давления".

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