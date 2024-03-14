"Мои Инвестиции" позитивно оценивают акции АЛРОСА

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "АЛРОСА" ввиду перспектив восстановления рынка алмазов на горизонте трех-девяти месяцев и низкой оценки, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"При текущих ценах и курсе рубля акции эмитента торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12M 4,0x (минус 35% к историческим значениям) с 12-15% доходностью FCF. С учетом низкого уровня долговой нагрузки эта доходность может полностью транслироваться в дивиденды", - отмечают эксперты.

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