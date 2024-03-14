"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций АЛРОСА

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в обзоре аналитиков.

"Продажи De Beers выросли на 15% с низкой базы предыдущего цикла, но были на 13% ниже, чем во втором цикле 2023 года и на 24% ниже средних значений за этот период. Мы все еще осторожно смотрим на алмазный рынок из-за сдержанного спроса в США (охраняется экономическая неопределенность, поэтому розничные торговцы консервативнее пополняют запасы) и КНР и сохраняем негативный взгляд на "АЛРОСА". Бумага торгуется с Р/Е 7,8х, премия к историческим значениям - 10-15%", - указывают эксперты в материале.

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