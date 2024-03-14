Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ежемесячный отчет по рынку нефти от МЭА;

- объем новых кредитов в Китае;

- индекс цен производителей США в феврале;

- розничные продажи США в феврале;

- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США;

- совет директоров "Группы Позитив" по дивидендам за 2023 год;

- финансовые результаты "Новабев групп" и TCS Group за 2023 год по МСФО;

- квартальные результаты Adobe Inc.

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