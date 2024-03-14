Рубль сохраняет шансы на укрепление до 90-91 руб./$1 к концу текущей недели - ПСБ

Рубль сохраняет шансы на укрепление до уровней 90-91 руб./$1 к концу текущей недели. считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Благоприятная ситуация на рынке нефти и сохранение высокой активности экспортеров перед выборами президента РФ настраивают на откат доллара в диапазон 90-91 руб./$1 в конце недели в случае отсутствия новостей, способных усилить спекулятивный спрос на валюты. Откат к минимумам года, в зону 88-89 руб./$1, выглядит уже оптимистичным сценарием", - указывает эксперт в комментарии.

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