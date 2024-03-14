Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3300-3330п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3300-3330 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Рост цен на нефть должен поддержать акции нефтегазовых компаний. В особенности это касается акций "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛа". Отдельно отметим, что снижение рынка в среду ухудшило техническую картину. Индекс Мосбиржи рискует вновь оказаться ниже отметки 3300 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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