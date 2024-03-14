Факторов для выхода рубля из диапазона 87,5-93,5 руб./$1 пока нет - БКС Экспресс

Факторов для выхода курса пары доллар/рубль из бокового диапазона 87,5-93,5 руб./$1 пока нет, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"На фоне действующих валютных барьеров со стороны денежно-кредитной политики ЦБ РФ и нормативов репатриации выручки девальвация рубля в принципе исключается, а скачки волатильности быстро гасятся. По совокупности фундаментальных и технических факторов склоняемся скорее к движению доллара поближе к 90 руб./$1 в самые ближайшие дни. Выборы вряд ли всколыхнут ситуацию относительного валютного спокойствия последних месяцев. Боковик пары USD/RUB в диапазоне 93,5-87,5 руб./$1 сохраняется, факторов для выхода из него не просматривается", - пишет аналитик.

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