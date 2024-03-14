""Финам" рекомендует продавать акции Costco Wholesale с прогнозной стоимостью $412 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 44% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Бизнес эмитента отличается своей стабильностью и имеет свойства "защитного" актива, при этом акции компании с начала 2023 года выросли в цене более чем на 50%, опередив широкий рынок и акции многих "голубых фишек". Клубная бизнес-модель Costco позволяет удерживать цены ниже, чем у конкурентов, без вреда для чистой прибыли. В то же время Costco - один из самых дорого оцененных ритейлеров на рынке, что ограничивает будущий рост котировок бумаг, - указывает аналитик Игнат Иванов. - Наша оценка основана на среднем значении между оценкой по мультипликаторам (P/E NTM, EV/EBITDA NTM, EV/Sales NTM) и оценкой дисконтированных денежных потоков".

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