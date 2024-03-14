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Нефть продолжает дорожать

Индекс Dow Jones вырос по итогам третьей сессии подряд, S&P 500 и Nasdaq снизились в среду. Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут на торгах в четверг. Нефть продолжает дорожать в четверг, цена Brent выше $84,1 за баррель.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду, инвесторы продолжали оценивать статданные по инфляции в Соединенных Штатах и новости крупных компаний.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,1% и составил 39043,32 пункта. Лидером роста в индексе стали бумаги 3M Co. (SPB: MMM), подскочившие на 5,4%.

Тем временем значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 0,19% - до 5165,31 пункта. Днем ранее индикатор в очередной раз обновил исторический максимум.

Nasdaq Composite потерял 0,54% и составил 16177,77 пункта.

Как стало известно днем ранее, потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне, по данным Trading Economics.

Новые данные об инфляции слабо изменили настрой рынка, который по-прежнему ждет, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки в июне.

Очередная порция инфляционной статистики поступит в четверг, когда Минтруда США опубликует данные о ценах производителей за февраль.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) в среду подешевели на 1,1% после скачка на 7,2% во вторник.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) опустились на 4,5% после того, как аналитики Wells Fargo (SPB: WFC) ухудшили рекомендацию для них до "ниже рынка" с "на уровне рынка".

Рыночная стоимость Dollar Tree (SPB: DLTR) упала на 14,2%. Американский оператор сетей магазинов фиксированных цен в четвертом финансовом квартале получил значительный чистый убыток из-за единовременных списаний и повысил выручку на 12%, слабее консенсус-прогноза.

Капитализация GE Healthcare Technologies Inc. снизилась на 3,6% после того, как компания анонсировала вторичное размещение 14 млн акций вместо ранее объявленного размещения 13 млн бумаг.

Цена бумаг Petco Health & Wellness Co. снизилась на 1,6%. Оператор сети зоомагазинов, груминговых салонов и ветеринарных клиник получил чистый убыток в четвертом финансовом квартале и объявил об отставке главного исполнительного директора, при этом квартальная выручка компании повысилась на 6%, сильнее ожиданий рынка.

Акции Vera Bradley Inc. упали на 13,4%, так как производитель сумок и аксессуаров снизил выручку в прошлом финквартале и неожиданно зафиксировал скорректированный убыток в расчете на акцию.

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи повышаются в четверг, в то время как Китая и Австралия демонстрируют негативную динамику.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 мск увеличился на 0,2%, при этом он растет впервые за четыре сессии.

Существенное повышение показывают котировки акций производителя строительных материалов Mitsubishi Materials (+8%), электроэнергетических компаний Kansai Electric Power (+6,5%) и Tokyo Electric Power (+6%), а также производителей цветных металлов Sumitomo Metal Mining (+6,7%) и Mitsui Mining & Smelting (+4,6%).

Кроме того, дорожают акции автомобильных Nissan Motor (+2,3%) и Honda Motor (+1,2%), производителя потребительской электроники Sony (+0,4%), инвестиционно-технологической Softbank Group (+0,7%).

Между тем цена бумаг технологических компаний снижается, в том числе Advantest Corp. - на 1,8%, Renesas Electronics - на 0,8%, Tokyo Electron - на 0,7%, Screen Holdings - на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 мск увеличился на 0,8%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 0,1%, автомобильной Hyundai Motor - на 2,2%.

Между тем акции сталелитейной Posco подешевели на 0,8%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 мск опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Лидерами снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции медицинских компаний WuXi AppTec (-11,5%) и Wuxi Biologics (-11,1%), а также производителя солнечных панелей Xinyi Solar (-6,4%).

Также дешевеют бумаги страховщика AIA - на 4,3%, пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. APAC - на 4,1%, чипмейкера Sunny Optical Technology Group - на 4,1%, производителя компьютеров Lenovo - на 2,3%, ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,2% и 0,2% соответственно.

При этом повышается стоимость акций производителя цветных металлов Zijin Mining Group - на 3,4%, девелоперов Longfor Group и China Resources Land - на 3,6% и 3,1% соответственно, Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 2,8%, автомобильной BYD - на 2,6%, нефтяных China Petroleum & Chemical Corp. и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 опустился за день на 0,2%.

Лидерами падения стали акции AVZ Minerals (-7,1%), Neuren Pharmaceuticals (-4,5%) и Paladin Energy (-4,4%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднялась на 2,7% и 1,9% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок утром в четверг продолжают слабо расти после существенного подъема днем ранее.

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились впервые за семь недель, что указывает на повышение спроса на топливо, отмечает Trading Economics.

Кроме того, факторами, способствующими росту котировок, является сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и продление ограничений на добычу нефти странами ОПЕК+, пишет MarketWatch.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:04 мск составляет $84,11 за баррель, что на $0,08 (0,1%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $2,11 (на 2,6%) - до $84,03 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром поднялись на $0,02 (на 0,03%) - до $79,74 за баррель. По итогам прошлой сессии эти контракты подорожали на $2,16 (на 2,8%) и достигли $79,72 за баррель.

Сокращение добычи ОПЕК+ останется одним из ключевых факторов поддержки цен на нефть во втором квартале, полагает директор по исследованиям Global X Рохан Редди. По его словам, перспективы остаются благоприятными, "поскольку продолжающийся подъем экономики США в сочетании с недавним повышением спроса со стороны китайских НПЗ помогли закрепить существенный рост".

Летний сезон активного вождения также вот-вот начнется, и это может "придать дополнительный импульс росту" цен на нефть, отмечает Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали роста на 1 млн баррелей.

Тем временем резервы бензина упали на 5,66 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 888 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение соответственно на 2,2 млн баррелей и 1,05 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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