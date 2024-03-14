Локальный откат рынка акций РФ может продолжиться в четверг - БКС Экспресс

Локальный откат российского фондового рынка может продолжиться на торгах в четверг, но рисков для тренда вверх в настоящее время не видно, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи ожидаемо переписал двухлетние максимумы в среду, однако закрепить успех не удалось. Обороты торгов средние - 68 млрд руб. Давление на рынке ощущалось со стороны окрепшего рубля, непрекращающихся распродаж в ОФЗ, переживаний вокруг налоговой реформы. С технической точки зрения сформирована разворотная дневная свеча, и по инерции локальная коррекция может быть продолжена. Очевидная поддержка в области 3300 пунктов - верхняя граница ранее пробитого вверх полугодового боковика 3000-3300 пунктов. До поддержки еще полпроцента, на уровне продавцы, скорее всего, встретят адекватное сопротивление со стороны "быков", - пишет аналитик в обзоре. - Тактически очередной откат рынка по-прежнему надо использовать от покупок бумаг - тренд безоговорочно восходящий. Чтобы его сломить, нужно уходить ниже 3200 пунктов: там и годовая динамическая опора, и сильный горизонтальный уровень поддержки, а для этого варианта негативных факторов не видно".

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