Рубль не меняется относительно доллара и юаня в ожидании ключевых событий недели

Москва. 14 марта. Доллар чуть подрастает, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль не меняется к ключевым валютам в условиях ожидания ключевых событий недели.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,6475 руб./$1 (+14,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 10,26 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,85 коп. - до 12,695 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не показывает яркой динамики в условиях ожидания инвесторами результатов президентских выборов в России, которые пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Кроме того, спокойный внешний фон не задает нацвалюте направления для движения - мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, цены на нефть чуть подрастают.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,2 за баррель, что на 0,21% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,85 за баррель, что на 0,16% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду, инвесторы продолжали оценивать статданные по инфляции в Соединенных Штатах и новости крупных компаний.

Как стало известно днем ранее, потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне, по данным Trading Economics.

Новые данные об инфляции слабо изменили настрой рынка, который по-прежнему ждет, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки в июне.

Очередная порция инфляционной статистики поступит в четверг, когда Минтруда США опубликует данные о ценах производителей за февраль.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг также меняются разнонаправленно, в основном чуть снижаясь. Японский Nikkei 225 снижается на 0,05%, китайский CSI300 теряет 0,06%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,78%, южнокорейский Kospi растет на 0,55%, австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,26%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,26%.