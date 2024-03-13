13 марта 2024 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 13 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 3 базисных пункта - до 66,69% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 9,71% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 66,45% от номинала (доходность - 9,52% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая, как и дне ранее, составила 51,79% от номинала (доходность осталась на уровне предыдущего дня - 10,78% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 67 базисных пунктов - до 81,07% от номинала (их доходность опустилась на 40 базисных пунктов, составив 14,63% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 54 базисных пункта - до 66,47% от номинала (доходность выросла на 30 базисных пунктов - до 17,74% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали всего на 1 базисный пункт, до 68,75% от номинала (их доходность не изменилась, составив 13,03% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 8 базисных пунктов, составив 66,35% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду вновь демонстрируют снижение, отыгрывая опубликованные накануне данные об инфляции в США.
Как стало известно во вторник, потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне, по данным Trading Economics. Очередная порция инфляционной статистики поступит в четверг, когда Минтруда США опубликует данные о ценах производителей за февраль.
Глава банка JPMorgan Chas Джейми Даймон полагает, что Федеральной резервной системе (ФРС) следует повременить со снижением процентных ставок до прояснения экономической ситуации. "Снизить их быстро и резко можно всегда, - заявил он в ходе делового саммита в Австралии. - Здесь в некоторой степени на кону их (Федрезерва - ИФ) авторитет. Я бы даже подождал дольше, чем до июня, чтобы все прояснилось". При этом он оценивает шансы на "мягкую посадку" американской экономики в ближайшие 1-2 года в 50%, а худшим сценарием называет стагфляцию.
Опубликовано: /Финмаркет/
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