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13 марта 2024 года 19:45

Рубль в среду слегка усилил рост к доллару и отыграл потери к евро на фоне активно дорожающей нефти

Москва. 13 марта. Доллар США, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам торгов в среду; рубль подрос к бивалютной корзине на фоне активно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 91,5 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 27,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,17 руб./EUR1, подешевев на 4 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,06 копейки, до 95,4 руб. Курс китайского юаня снизился на 8,25 копейки - до 12,69 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка повысился в основных валютных парах по итогам торгов в среду. При этом участники рынка переходят в режим ожидания результатов президентских выборов в России, которые пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта, а также анализируют последние статистические данные от российских и зарубежных государственных институтов.

ЦБ РФ снизил оценку профицита торгового баланса РФ в январе 2024 года до $7,8 млрд с $9,7 млрд, опубликованных ранее в составе оценочных данных платежного баланса РФ. Новая оценка этого показателя стала минимальной с июля 2023 года, когда профицит снижался до $6,1 млрд., говорится в сообщении Банка России в среду.

Корректировка в обновленной оценке стала результатом пересмотра в сторону уменьшения объема экспорта в январе - до $28,9 млрд с $29,8 млрд и в сторону увеличения объема импорта - до $21,0 млрд с $20,1 млрд.

Объем экспорта в январе стал минимальным за три года - с января 2021 года ($26,7 млрд), объем импорта - с мая 2022 года ($18,9 млрд). Снижение экспорта к январю 2023 года составило 14,1%, к декабрю - 25,1%, импорта - соответственно 12,6% и 23,9%. Профицит внешней торговли в январе текущего года снизился к январю прошлого года на 17,8%, к декабрю - на 28,2%.

ВВП РФ в 2024 году может вырасти на 1,8%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 7-12 марта). По сравнению с опросом ЦБ в феврале 2024 года консенсус-прогноз по динамике ВВП улучшился: тогда экономисты ожидали роста экономики экономики в 2024 году на 1,6%.

Аналитики также повысили прогноз по инфляции на 2024 год: ждут ее на уровне 5,2% против 4,9% в феврале (ожидания почти вернулись на уровень декабрьского опроса - 5,1%). Прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год повышен до 14,5% с 13,9%, на 2025 год - до 9,4% с 9,2%, на 2026 год - до 7,5% с 7,4%.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2025 и 2026 годы не изменился - 1,5% в год. Ожидания по инфляции на 2025 год немного скорректированы - 4,1% вместо 4,0% ранее, на 2026 год остались на уровне 4,0%.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 91,2 рубля (91,1 рубля прогнозировалось в феврале), в 2025 году - 93,8 рубля (93,0 ранее), в 2026 году - 95,0 рублей (оценка не изменилась).

Оценка аналитиками нейтральной ключевой ставки в марте не изменилась - 7,0% годовых (верхняя граница оценки ЦБ - 6-7%).

Обновленный в феврале прогноз Банка России предусматривает рост ВВП РФ в 2024 году на 1-2%, инфляцию - на уровне 4,0-4,5%.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать данные об инфляции в Соединенных Штатах и их влияние на возможное изменение параметров денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

На мировых рынках доллар слабеет к фунту и евро, дорожает к иене, таким образом можно говорить об определенной общей тенденции усиления склонности инвесторов к риску. Участники рынков полагают, что ФРС сохранит процентные ставки по итогам как мартовского, так и майского заседания, пишет Trading Economics, несмотря на данные по инфляции хуже прогнозов. Трейдеры по-прежнему надеются, что снижение ставок начнется в июне.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило накануне министерство труда страны. Таким образом, темпы повысились по сравнению с 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне, по данным Trading Economics.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта по итогам торгов в среду укрепилась как к доллару, так и к евро, частично компенсировав ослабление во вторник. Вчера американская валюта продемонстрировала самый заметный дневной рост по отношению к рублю с 3 января, который происходил в том числе на фоне выхода данных по февральской инфляции в США, оказавшейся немного выше консенсуса.

"Если говорить о внутренних новостях, издание "Ведомости" со ссылкой на источники пишет о возможном смягчении обязательств по продаже валютной выручки крупными российскими экспортерами. Согласно информации издания, исключения могут быть сделаны для компаний, получающих более половины выручки по внешнеторговым контрактам в рублях, а также для экспортеров, имеющих валютные долги. По данным ЦБ, крупные экспортеры по итогам февраля сократили объем продажи валюты на 19% м/м до $10,4 млрд. Послабления по обязательной реализации валюты и снижение объемов таких продаж в случае принятия этих мер будут являться фактором в пользу постепенного ослабления рубля", - говорит Беспалов.

"Рубль на старте сессии испытал просадку, вновь переписав двухнедельный минимум. Доллар приближался к 92 руб., евро превышал 100,5 руб. Вскоре ключевые валюты стали откатываться от достигнутых в паре с рублем вершин. В начале основных торгов рубль вновь подешевел, однако к текущему моменту вернул часть дневных достижений и торгуется в небольшом плюсе к бивалютной корзине. Усилившиеся покупки иностранной валюты пока встречают ее достаточное предложение, поэтому курс рубля удерживается от более быстрого и устойчивого снижения. Однако дисбаланс на российском валютном рынке может в любой момент увеличиться в сторону ускорения ослабления рубля. Этому может способствовать уменьшение экспортных поступлений из-за санкций, геополитики, а также обязательств России в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Подъем цен на нефть усилился вечером в среду после публикации данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 1,7%, до $83,3 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,84%, до $78,99 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали роста на 1 млн баррелей.

Между тем ОПЕК накануне сохранила прогноз повышения спроса на нефть в этом и следующем годах на уровне 2,25 млн баррелей в сутки (б/с) и 1,8 млн б/с соответственно. Оценка спроса в 2023 году была повышена на 50 тыс. б/с - до 102,21 млн б/с.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 марта на 66,31 копейки, до 91,5449 руб./$1, и увеличил курс евро на 83,08 копейки, до 100,1869 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 64,3 копейки по отношению ко вторнику и составил 91,5097 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 50,38 копейки, увеличившись до 91,5259 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 043,661 млн, из которых $266,597 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $777,064 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 79,04 копейки, до 100,1381 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" подорожал на 69,87 копейки, до 100,1729 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR597,514 млн, из которых EUR173,917 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR423,597 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 марта поднялась на 11 базисных пунктов - до 16,0% годовых. Срочная версии RUONIA на 1 месяц осталась в среду на прежнем уровне - 15,77% годовых, на 3 месяца - увеличилась на 1 базисный пункт, до 15,91% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно вторника на 3 базисных пункта и составила 15,19% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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