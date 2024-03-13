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13 марта 2024 года 19:35

Рынок акций РФ в среду просел по индексу МосБиржи впервые за 10 сессий, выросла "Система"

Москва. 13 марта. Рынок акций РФ в среду продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками после утреннего роста, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы и выросла нефть (Brent превысила $83 за баррель); индекс МосБиржи утром обновил максимум с февраля 2022 года, после чего сдал назад и впервые за последние 10 торговых сессий завершил день в "минусе" на фоне укрепления рубля. Лидерами снижения выступили бумаги "Мечела" (-2%) и "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), фаворитами выступили акции АФК "Система" (+3,5%) и "Аэрофлота" (+3,4%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3320,68 пункта (-0,4%, в начале торгов индекс поднимался до 3343,56 пункта - новый максимум с февраля 2022 года), индекс РТС - 1142,39 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,5%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 91,52 рубля (-0,26 рубля).

Подешевели акции "Мечела" (-2% и -1,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -1,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы").

Подорожали акции АФК "Система" (+3,5%), "Аэрофлота" (+3,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций утром в среду обновил 2-летнюю вершину по индексу Мосбиржи, после чего произошла умеренная коррекция. Развитию повышательного импульса могло помешать укрепление рубля. Кроме того, сдержанность покупателей можно объяснить напряженной геополитикой, сложным новостным фоном и приближением президентских выборов.

Внешний фон можно характеризовать как нейтральный. Азиатские индексы завершили торги дня разнонаправленно, европейские в основном двигались в небольшом "плюсе". В январе объем промышленного производства в еврозоне упал на 6,7% в годовом выражении, что заметно хуже прогнозного снижения на 2,9% г/г. Нефтяные цены получили поддержку со стороны Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США - в ежемесячном отчете ведомство резко повысило прогноз по стоимости Brent на 2024-2025 годы. По текущему году прогноз улучшен с $82,4 до $87 за баррель.

В четверг ожидается публикация важного для нефтяного рынка ежемесячного отчета МЭА, также важная макростатистика выйдет в США - недельный отчет по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, февральские данные по розничным продажам и ценам производителей. Состоится всеобщее собрание акционеров "Газпром нефти". Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 марта - 3250-3350 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынок акций РФ в среду прервал серию безостановочного роста индекса МосБиржи из-за локального укрепления рубля.

На мировых фондовых рынках настроения сдержанные, все ожидают решения ФРС США по процентным ставкам 20 марта. Если еще на прошлой неделе на мировых рынках было больше уверенности в том, что риторика Федрезерва изменится в сторону смягчения, то после выхода в США данных о неожиданном росте инфляции рынки акций, скорее всего, опасаются, что переход к долгожданному снижению процентных ставок в США будет отложен, считает аналитик.

Цена нефти Brent выросла после оптимистичных прогнозов ОПЕК относительно высокого спроса на нефть в 2024 году. Лидерами роста на российском фондовом рынке оказались акции АФК "Система", видимо, на новости о том, что компания развернет производство в сфере водородных технологий в особой экономической зоне в Мордовии, полагает эксперт.

"Прогнозируем, что завтра индекс Мосбиржи будет опять колебаться в коридоре 3300-3400 пунктов, пара USD/RUB может торговаться в диапазоне 90-92 руб./$1", - заключила Мильчакова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ в среду локально и незначительно скорректировался, но среднесрочный восходящий тренд сохраняется на фоне ожиданий инвесторами позитивного дивидендного сезона. По прогнозам, общий объем выплат может составить 5 трлн рублей в 2024 году.

К негативным факторам можно отнести обновленный макроэкономический прогноз ЦБ РФ: регулятор повысил прогноз по инфляции в 2024 году с 4,9% до 5,2%, но при этом также был улучшен прогноз по росту ВВП РФ с 1,6% до 1,8%.

На этой неделе в фокусе внимания инвесторов будет производственная инфляция, а также данные по розничным продажам в США, которые способны повысить активность торгов в конце текущей недели. Учитывая неоднозначную статистику по потребительской инфляции в феврале, инвесторы будут обращать особое внимание на вторичные данные и формировать свои ожидания относительно будущей динамики базовой ставки ФРС.

Нефть выросла на фоне неожиданного снижения запасов в США. Одновременно с этим ОПЕК во вторник сохранила свой прогноз относительно устойчивого роста спроса в ближайшие годы. Также нефть удерживает от снижения сохраняющийся конфликт на Ближнем Востоке и в Красном море, полагает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в среду вечером данные по потребительской инфляции РФ за февраль указали на ее ускорение до 7,7% г/г, таким образом предвещая сохранение жесткой денежно-кредитной политики в стране как минимум до II половины текущего года.

Акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,8%, до 4720 рублей) являются одной из дивидендных историй текущего сезона с рекомендованными выплатами по итогам 2023 года в размере 205,38 руб. с текущей доходностью около 4,3% и закрытием реестра 7 апреля в случае одобрения дивидендов акционерами на собрании 27 марта. В целом акции "Черкизово" после просадки в конце прошлого года продолжают движение к его пику 4991 руб. и психологически важной отметке 5000 руб. при умеренно оптимистичных технических сигналах, отметила Кожухова.

Акции "ЛУКОЙЛа" (7433,5 рубля) ранее в марте обновили очередной исторический пик (7592 руб.), но сдержанно отреагировали на опубликованные накануне сильные финансовые результаты за 2023 год (чистая прибыль компании достигла 1,2 трлн руб., выручка составила 7,9 трлн руб.). Судя по всему, дальнейшее повышение бумаг приостанавливает близость как исторического максимума, так и психологически важного значения 8000 руб. За 9 месяцев 2023 года ЛУКОЙЛ выплатил 447 руб. на акцию с доходностью около 6,3%, а после публикации годовой отчетности можно предположить, что уровень итоговых дивидендов будет как минимум не ниже, полагает аналитик.

На зарубежных фондовых площадках в середине недели сохраняется оптимизм. Участники рассчитывают на смягчение позиций центробанков западных стран благодаря признакам замедления инфляции, которая, однако, все еще остается заметно выше целевых значений. Индексы Мосбиржи и РТС продолжают консолидацию недалеко от 2-летних максимумов, среди покупателей перед президентскими выборами на этой неделе прослеживается осторожность, заключила Кожухова.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), подросла Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 прибавили 0,01-0,6%), нет единого вектора в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,2-0,9%, просел Nasdaq).

Безработица в Южной Корее в феврале снизилась до 2,6% с 3% месяцем ранее, согласно официальным данным. Число рабочих мест увеличилось на 329 тыс. в годовом выражении, до 28,04 млн. Показатель растет более чем на 300 тыс. второй месяц подряд.

Объем промышленного производства в еврозоне в январе понизился на 3,2% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Падение стало рекордным с марта прошлого года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 1,5%.

Относительно января прошлого года промпроизводство упало на 6,7% при ожидавшемся снижении на 2,9%. В декабре промпроизводство в еврозоне выросло на 1,6% в помесячном выражении и повысилось на 0,2% в годовом.

На нефтяном рынке в среду цены растут после снижения накануне, трейдеры оценивают рыночные прогнозы и данные о запасах в США.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,32 за баррель (+1,7% и -0,4% накануне), апрельская цена WTI - $79,02 за баррель (+1,9% и -0,5% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн), запасы бензина снизились на 5,66 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,2 млн), резервы дистиллятов увеличились на 888 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,05 млн).

ОПЕК накануне сохранила прогноз повышения спроса на нефть в этом и следующем годах на уровне 2,2 млн б/с и 1,8 млн б/с соответственно. Оценка спроса в 2023 году была повышена на 50 тыс. б/с - до 102,21 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Ожидается также, что в 2024 году потребление нефти в мире увеличится на 2,25 млн б/с и составит 104,46 млн б/с (совпадает с февральским прогнозом). В 2025 году глобальный спрос на нефть вырастет на 1,85 млн б/с и достигнет 106,3 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-5,4%), акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-4,7%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-3,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,5%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-2,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,3%).

Выросли бумаги ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+16,5% и +21,6% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+13% и +9,9% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+8,8%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+8,3%), SFI (MOEX: SFIN) (+7,6%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+6,8%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+6,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,22 млрд рублей (из них 8,17 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 6,13 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,94 млрд рублей на акции "АФК Система").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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