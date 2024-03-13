"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цены акций "АЛРОСА", говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"Продажи добытчика алмазов De Beers - крупнейшего конкурента "АЛРОСА" - снизились на 14% г/г до $430 млн в ходе второго цикла в 2024 году, а также оказались на 27% ниже исторического среднего против -40% на первом цикле 2024 года, - отмечают эксперты. - Мы продолжаем положительно смотреть на "АЛРОСА" ввиду перспектив восстановления рынка алмазов на горизонте 3-9 месяцев и низкой оценки. При текущих ценах и курсе рубля акции "АЛРОСА" торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12M 4.0x (-35% к историческим значениям) с 12-15% доходностью FCF. С учетом низкого уровня долговой нагрузки, эта доходность может полностью транслироваться в дивиденды. Цены на алмазное сырье находятся на низких уровнях, поскольку рынок проходит дно цикла. Поэтому видим потенциал роста цен, что может транслироваться в дополнительные 5-10% FCF доходности".

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