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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" рекомендует "покупать" облигации Новотранса серии 001P-05
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13 марта 2024 года 17:51
"Финам" рекомендует "покупать" облигации Новотранса серии 001P-05
Новые трехлетние облигации ХК "Новотранс" серии 001P-05 представляют интерес для покупки на фоне ожидания повышения рейтинга и роста цены облигации эмитента, сообщается в материале аналитика "Финама" Никиты Бороданова. "Выпуск предлагает самый высокий уровень купона среди облигаций эмитента, периодичность выплат по которому производится четыре раза в год. К тому же на данный момент новый выпуск имеет наиболее высокий уровень спреда к ОФЗ, - отмечает эксперт. - Как и у других выпусков компании, для данного предусмотрена амортизация - по 50% от номинала будет погашено в последние две выплаты купона (3 декабря 2026 года и 4 марта 2027 года)". ХК "Новотранс" - один из крупнейших операторов в сфере железнодорожных перевозок в России. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВОТРАНС-КОРПБОНДЫ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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