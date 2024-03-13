Вероятно плавное ослабление рубля в течение 2024г - "БКС МИ"

Вероятно плавное ослабление российской валюты в течение текущего года, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолий Трифонов и Василий Буянов.

"Ключевым фактором для курса рубля на текущей неделе будут не макроданные, а политический фактор - выборы президента РФ. Традиционно рубль укрепляется в их преддверии, и мы ожидаем давления на госкомпании с целью увеличить объемы дневных продаж валюты. Вместе с тем уместно ожидать роста частного спроса на иностранную валюту на фоне ожиданий резкой коррекции курса рубля после выборов. На наш взгляд, эти факторы будут уравновешивать друг друга, а рубль будет торговаться с повышенной волатильностью вблизи текущих значений. Мы не ожидаем резкой девальвации после выборов, но прогнозируем плавное ослабление российской валюты в течение года", - пишут эксперты в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.