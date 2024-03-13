SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций "Ренессанс страхование"

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Ренессанс страхование" с прогнозной стоимостью на уровне 115 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Ахатова.

"Мы позитивно оцениваем перспективы развития бизнеса компании и ждем улучшения ее финансовых результатов в 2024 году. По нашим оценкам, компания может продолжить наращивать премии темпом более 10% г/г, а высокие процентные ставки могут поддержать финансовые доходы", - пишет эксперт.

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