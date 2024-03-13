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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
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13 марта 2024 года 15:21

Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты по РСБУ за два месяца 2024 года, заработав 10,43 рубля на акцию. Это эквивалентно 3,47% потенциальной акционерной доходности к котировкам на 12 марта. Рост чистой прибыли на 4,7% год к году за два месяца 2024 года и рентабельность капитала на уровне 21,7% представляют собой хороший результат при условии давления высоких ставок на рост кредитов. Акции Сбербанка по-прежнему входят в наш модельный портфель и, на наш взгляд, остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора", - указывают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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